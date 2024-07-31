Kalbiniz Anahtarınız Olacak: Yeni iPhone Kilit Açma Yöntemi Geliyor!

Apple, iPhone'ların kilidini açmanın yeni bir yolunu geliştiriyor. Ortaya çıkan yeni bir patente göre gelecekte bir iPhone'u tutmak veya Apple Watch'ınızın benzersiz kalp ritminizi algılaması, iPhone'unuzun kilidini açmak için yeterli olacak.

Her bireyin kalp ritmi benzersizdir ve Apple Watch, bu ritmi EKG uygulaması ile takip etmekte. Yeni alınan patentte Apple, kullanıcıları kardiyovasküler ölçümlerine göre tanımlama tekniğini tanıtıyor.

Yeni Kalp Ritmi ile Kilit Açma Teknolojisi Nasıl Çalışacak?

Bu teknoloji, Apple Watch'ınızı takarken tüm cihazlarınızın kilidini açmanızı sağlayacak. Parola veya parmak izi taramasına gerek kalmadan, kalp desenleriniz doğrulanarak güvenliğiniz artırılacak ve kimlik doğrulama süreci hızlanacak.

Örneğin şu anda Apple Watch'ınızı Mac'inizin kilidini açmak için kullanırken parola girmeniz gerekiyor ancak bu yeni sistemde, EKG ölçümü yapıldığında Mac'inizin kilidi otomatik olarak açılabilecek. Saatinizi takmaya devam ettiğiniz sürece diğer cihazlarınızın kilidini açmak için kimliğiniz doğrulanmış olacak.

Patent ayrıca, iPhone'u tutarak kalp atış hızını doğrulama gibi yeni bir iPhone tasarımı öngörüyor. Bu sistemle iPhone'un dış yüzeyi bir kalp ölçüm cihazına dönüştürülebilecek. Ayrıca EKG verileri kullanılarak kullanıcının ruh hâli tespit edilebilecek. Örneğin gelecekte bir egzersiz sırasında kalp ritmine uygun tempoda müzik çalma özelliği sağlanabilir.

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