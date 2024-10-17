Apple Kullanıcıları Büyük Bir Dertten Kurtarıyor: Artık Size Ulaşmaya Çalışan İşletmelerin Logo ve İsimlerini Görebileceksiniz!

Apple, yeni geliştirdiği iOS 18.2 güncellemesi ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Şirket, yeni sürümle birlikte kullanıma sunacağı Business Connect adı altında topladığı yeni özellikleri duyurdu. Yapılan açıklamalara göre, artık kullanıcılar kendilerini arayan markaların logoları ve isimlerini görüntüleyebilecek. Detaylar haberde.

iPhone Kullanıcıları, Aramalar ve Mesajlarda Markaların Logo ve İsimlerini Görüntüleyebilecek!

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, pek çok kullanıcıyı sevindirirken, işletmelerin de kurumsal kimlik kazanmasını sağlayacak yeni bir atılıma imza attı. Dev firma, iOS 18.2 güncellemesi ile birlikte kullanıma sunulacak Bussines Connect isimli hizmetinin genişleteceğini duyurdu.

Şirketin konu hakkınd yaptığı açıklmaya göre, daha öncesinde Apple bünyesi altında kurumsal kimliklerini oluşturabilen işletmeler, artık kullanıcılara kendilerini daha iyi bir şekilde tanıtma fırsatı yakalayacak. Yeni sürümle birlikte gelecek özelliklerle beraber markaların logo ve isimleri ulaştığı kullanıcıların Aramalar, Apple Pay, e-posta ve Mesajlar gibi pek uygulamada gösterilecek.

İşletmelere kurumsal bir kimlik kazanma yolunda oldukça yardımcı olacak yeni özellikler kullanıcı deneyimini de artıracak. Zira iPhone sahipleri kendilerini arayan işletmelerin kim olduğunu rahatlıkla anlayabilecek.Ma

Markalar, bunlara ek olarak yenilenen Bussines Connect özelliklere kapsamında müşterilere daha fazla dijital hizmet sunabilecek. Aktarılanlara göre işletmeler, bilet satışlarından yemek siparişlerine; ekren rezervasyondan randevu tarihlerine kadar pek çok hizmeti iPhone kullanıcılarına dijital olarak sağlama imkanı yakalayacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple iOS 18.2 ile birlikte başka hangi özellikleri kullanıma sunmalı? Yorumlarda buluşalım...