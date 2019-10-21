iPhone Kullanıcıları için Sevindiren Karanlık Mod Testi

Karanlık mod, iOS 13 sürümünün en kilit özelliklerinden birisi olması ile öne çıkıyor. Yapılan bağımsız testler, karanlık modun iPhone kullanıcıları için önemli faydaları olduğunu ortaya koyuyor.

Eğer OLED ekrana sahip ise.

Karanlık Mod Pil Ömrünü Uzatıyor!

PhoneBuff isimli YouTube kanalı tarafından yapılan bağımsız testlerde karanlık modu aktif olarak kullanan ve karanlık modun açık olmadığı iki farklı iPhone XS modeli kıyaslandı. YouTube videosu izlemek, Twitter kullanmak ve Google Haritalar'da gezinmek gibi işlemlerin yapıldığı modellerde çıkan sonuç ise pek çok kişiyi şaşırtmayı başardı.

Yapılan testin sonunda karanlık modun açık olmadığı iPhone XS'in bataryası sıfıra ulaşırken, karanlık modun kullanıldığı iPhone XS'in bataryası yüzde 30 oranında dolu idi.

Kullandığı iPhone modelinde pil ömrü sıkıntısı çeken kişiler için yüzde 30 oranındaki ek pil ömrü, gün içerisinde ekstra şarj etme gereksinimini yok edebilir.

Bu testin resmi bir test olmadığını ve kullanıma bağlı büyük değişiklikler gösterebileceğini belirtelim. Aynı zamanda her iki telefonun da ekran parlaklığı oldukça yüksek seviyelerde, yaklaşık 200 nit seviyelerinde çalıştırıldı. Yani farklı parlaklık seviyelerinde çok farklı sonuçlar da alınabilir. Son olarak testte yalnızca karanlık mod destekli uygulamaların kullanıldığını da ekleyelim.

Teste göz atmak isterseniz hemen aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.