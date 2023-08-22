Artık iPhone Kullanıcıları Shazam'a Kilit Ekranından Ulaşabilecek!

Shazam, geçtiğimiz aylarda iPhone cihazları için yeni bir özellik sunmuştu. Bu özellik sayesinde uygulama, tüm iOS cihazlarda YouTube, Instagram ve TikTok’taki şarkıları da tanımlayabiliyordu.

iPhone'un test aşamasında olan yeni sürümünde artık bir uygulamayı açmadan hatırlatıcıları açmak ve kilit ekranına widget eklemek mümkün.

Shazam'dan iPhone kullanıcılarına bu özellikten faydalanmalarını sağlayacak sevindirici bir haber geldi.

Kilit Ekranından Hızlıca Şarkı Bulabileceksiniz!

Biliyorsunuz ki her yeni iOS güncellemesinden sonra ana ekran ve kilit ekranındaki widget’lar yeni bir görünüme sahip olur.

Shazam bu özelliği bildiği için iOS 17'nin lansmanından sonra harekete geçti ve yeni sürümü için çalışmalara başladı.

Ardından iPhone kullanıcılarının uygulamayı daha sık kullanmasını sağlayacak bir özellik üstüne çalıştığını duyurdu. Buna göre artık uygulamaya iPhone cihazlarının kilit ekranındaki widget'lerden ulaşılabilecek.

Yeni sürümden sonra Shazam'ı kilit ekranı widget'ına ekleyebilir ve hızlıca arama yapabilirsiniz. Böylece uygulamayı telefonunuzun ana menüsüne girmeden açıp kullanabilirsiniz.

Aradığınız herhangi bir şarkıyı daha kolay ve pratik bir şekilde bulmanızı sağlayacak bu özellik, şarkıların doğrudan kilit ekranından tanımlanmasını isteyen kullanıcılar için çok faydalı olacak.

Bu özelliğin önümüzdeki haftalarda 15.38 sürümünde kullanıma sunulması bekleniyor.

Şimdilik yalnıca iPhone kullanıcılarının erişimine sunulacak bu özelliğin tüm cihazlar için geçerli olması büyük bir heyecanla bekleniyor. Ancak bu konuda Shazam'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

Peki sizce bu özellik kullanışlı mı? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdan paylaşabilirsiniz.