Spotify'dan Kişiye Özel DJ! Yapay Zeka Size Şarkı Önerecek

2023 yılında birçok hizmet yapay zekadan yardım almaya başladı. Microsoft'un yapay zeka atılımlarından sonra bir adım da müzik yayıncılığının önde gelen isimlerinden biri olan Spotify'dan geldi. Spotify, şarkı önerileri yapan yapay zeka DJ'i kullanıma sundu.

"DJ" olarak adlandırılan yve OpenAI ekibinin geliştirdiği altyapıyı kullanan yapay zeka, kişisel tercihlerinize uygun olarak size şarkı önerilerinde bulunuyor. Özellik şu an için yalnızca ABD ve Kanada'daki Spotify Premium kullanıcıları için aktif edilmiş durumda.

Gerçek Bir DJ Gibi Sizinle Konuşacak!

Tercihlere dayalı şarkı önerme sistemi, hem Spotify hem de Apple Music gibi diğer rakip platformlarda uzun süredir bulunuyor. Örneğin Siri'ye "Sevdiğim türde bir müzik çal." dediğinizde Apple Music üzerinden tercihlerinize uygun bir radyo listesi oluşturabiliyor. Ancak Spotify yapay zekasının en büyük farkı, gerçek bir DJ gibi sizinle sesli iletişim kurması olacak.

Sonantic tarafından geliştirilen bir yapay zeka sesini kullanan DJ, insana oldukça benzeyen tonuyla dikkat çekiyor. Bir uygulama olarak girebileceğiniz DJ seansında öncelikle sevdiğiniz müzikler analiz ediliyor. Ayrıca ne dinlemek istediğiniz üzerine sorular ile listenizi hızlı ve kolay cevaplarla oluşturmanız mümkün. Günlük, haftalık veya aylık hit parçaları sizlerle buluşturan kendinize özel DJ'iniz, özgün sesi ve tanıtımlarıyla gerçek bir dans kulübü havasını veriyor.

Şimdilik ABD ve Kanada'da test aşamasına sokulan DJ yapay zekasının önümüzdeki günlerde tüm dünyada kullanıma açılması bekleniyor.