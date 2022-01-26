Apple, iPhone Kullanıcılarına Özel Makro Fotoğraf Yarışması Başlattı

Geçen yıl hayatımıza Apple akıllı telefonlarından iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max, makro çekim özelliği ile tüm beğenileri üzerine toplamıştı. Çıplak gözle fark edilemeyen detayları bile yakalayabilen kamerası ile söz konusu iPhone modelleri, kullanıcıları tarafından bir hayli sevilmiş hatta bir doktor, iPhone 13 Pro kullanarak bir göz muayenesi yapmıştı ve tabii ki gündemde yerini almıştı.

Ultra geniş kamera ile en az 2 santimetre odak uzaklığındaki objeleri büyüterek en küçük ayrıntıları netleştiren makro mod, hem fotoğraflarda hem de videolarda kullanılabiliyor. Bu noktada, söz konusu modun kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlayan Apple, ‘Shot on iPhone Challenge’ yarışmasını başlattığını duyurdu. İşte, yarışmanın detayları…

Shot on iPhone Challenge Yalnızca iPhone 13 Serisi Kullanıcıları İçin

iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max kullanıcılarını ‘Shot on iPhone Challenge’ yarışmasına davet eden Apple, telefonlarının görüntü kalitesini, tüm dünyaya duyurmanın oldukça kestirme bir yolunu bulmuş gibi görünüyor. Öyle ki, Shot on iPhone Challenge’a katılım sağlamak için 13 Pro ya da 13 Pro Max ile çekilen makro fotoğrafların, Instagram ve Twitter hesaplarında #ShotoniPhone ve #iPhonemacrochallenge etiketlerini kullanarak paylaşılması gerekiyor. Weibo kullanıcıları ise #ShotoniPhone# ve #iPhonemacrochallenge# etiketlerini kullanarak yarışmaya katılabiliyor.

Bunların yanı sıra isteyen kişiler, en yüksek çözünürlükteki fotoğraflarını [email protected] adresine göndererek de yarışmaya katılabilecekler. Gönderilecek mailin konu satırında “Shot on iPhone Macro Challenge Submission” yazması gerekiyor. Shot on iPhone Challenge’a sadece 18 yaş ve üzeri kişiler katılabileceğini de belirtelim. Aynı zamanda, Apple’ın çalışanları ve onların birinci dereceden yakınlarının gönderdiği makro fotoğraflar da kabul edilmeyecek.

Fotoğraflar Jüri Tarafından Değerlendirilecek!

Kişilerin makro kamera ile çektikleri yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, sektördeki ve Apple’daki uzmanlardan oluşan bir jüri heyeti değerlendirecek. Değerlendirme sonucunda kazanan 10 fotoğraf, Apple Newsroom’daki bir galeri ve apple.com/tr sayfasının yanı sıra Apple Instagram (@apple) ve diğer resmi Apple hesaplarında paylaşılarak kutlanacak. Kazanan fotoğraflar dijital kampanyalarda, Apple Store’larda, reklam panolarında ve herkese açık bir fotoğraf sergisinde de boy gösterecek.

Bu noktada Apple, fotoğrafların doğrudan kamerayla çekilmiş veya Fotoğraflar uygulamasında Apple’ın düzenleme araçları kullanılmış haliyle istiyor. Ancak, üçüncü taraf yazılımlarla düzenlenmiş şeklini de kabul ettiğini belirtiyor.

25 Ocak ile 16 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan yarışmaya, yalnızca iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max sahiplerinin katılabileceğinin tekrar altını çizelim.