iPhone'u Leica Kameraya Dönüştüren Uygulama!

Leica denildiğinde birçok kişinin aklına kamera tarafında ortak bir çalışma yürüttükleri için Huawei telefonlar geliyor. Fotoğraf makinesi sektöründe büyük oranda niş bir kitleye hitap eden ve ürünlerinin fiyatları dudak uçuklatan Leica, iPhone kullanıcılarını sevindiren bir hamle geldi.

Eğer bir Leica hayranıysanız ve bütçeniz herhangi bir tanesini satın almaya yetmiyorsa, iPhone'lar için kullanıma sunulan Leica LUX uygulamasını deneyebilirsiniz.

Leica LUX Uygulaması Kullanıma Sunuldu

Uygulamanın en dikkat çekici özelliği olan Leica lens simülasyonu kullanıcılara "gerçek bir Leica görünümü" vaat ediyor. Noctilux-M 50mm f/1.2, Summilux-M 28mm f/1.4 ve Summilux-M 35mm f/1.4 gibi Leica'nın favori lenslerini simüle ederek çekim yapabiliyorsunuz.

Ek olarak Leica kameralarda bulunan renk derecelendirme ve ön ayarlarının aynısını sunan bir dizi renk ayarı da bulunuyor. Klasik, çağdaş, siyah beyaz ve canlı başta olmak üzere 11 farklı renk ayarı arasında geçiş yaparak fotoğraflarınıza farklı bir hava katabiliyorsunuz.

Enstantane hızı, diyafram açıklığı ve ISO gibi manuel kamera ayarlarıyla uğraşacak zamanı olmayanlar için otomatik modunda bulunduğu Leica LUX uygulaması, RAW ve ProRAW desteğine de sahip.

Uygulamanın ücretsiz sürümü tek bir lens ve beş Leica görünümü sunuyor. Tüm özelliklere sahip olmak için Pro sürümüne ayda 6,99 dolar ödemeniz gerekiyor.