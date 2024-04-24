iPhone'un Bir Ülkenin Ordusuna Girmesi Yasaklandı: Nedeni Çok da Şaşırtmıyor!

Dünyanın belirli ülkelerinde ve yerlerinde çeşitli sosyal medya uygulamaları veya mobil cihazlarla ilgili alınan kararlar bazen şaşırtıcı olabiliyor. En son, Güney Kore'de alınan bir karar da tüm teknoloji camiasını fazlasıyla şaşırttı.

Güney Kore ordusu, ülke genelinde tüm askeri karargahlarda iPhone kullanmasını yasakladı. Hassas bilgilerin ses kayıtlarıyla kaydedilebilmesi öne sürülerek alınmak istenen karar şu an hava kuvvetleri ve ordu donanması tarafından tartışılıyor.

Güney Kore Ordusu iPhone'u Yasaklamak İstiyor

Yerel bir gazeteye konuşan bazı subaylar, geçtiğimiz haftalarda Kore Hava Kuvvetlerinin intranet sunucusu üzeriden hem ses kaydedilen hem de üçüncü taraf uygulamaların işlevleri kontrol etmesine izin veren tüm cihazları yasaklayan bir duyuru yayınladı.

Alınan kararla yasağın Haziran itibariyle başlayacağı bildirildi. Bu duyuru en dikkat çeken detay ise "iPhone getirmek tamamen yasaklanacak" oldu. Telefon haricinde akıllı saat gibi giyilebilir teknolojik aksesuarlar da tamamen yasaklanıyor. Ama yine sadece Apple'a ait olanlar yasak.

Kararın iPhone özelinde alınmasının iki farklı sebebi bulunuyor. İlki Samsung'un Koreli bir marka olması ve ülkenin %70'inden fazlasının kendi ülkelerinin markasını kullanması. İkinci neden ise iPhone modellerinin Ulusal Savunma Mobil Güvenliği tarafındaki kısıtlamalara uymaması.