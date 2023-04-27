Artık iPhone'lar PC'ye Kablosuz Bağlanabilecek

Windows 11'in en işe yarar özelliklerinden olan Phone Link, Android kullanıcıların PC'lerine kolaylıkla telefonlarını bağlayabilmelerini ve dosya aktarımı dışında birçok özelliği de kullanabilmelerini sağlıyor.

Yakın zamanda Phone Link için getirilen güncellemeyle birlikte iPhone cihazlar da bu ekosisteme dahil olacak. Ancak iOS'un güvenlik tedbirleri, total bir kontrolü engelliyor. Gelin iPhone Phone Link özelliklerine birlikte göz atalım...

Phone Link iPhone'a Nasıl Bağlanır?

iOS üzerinden indirilebilecek olan Link to Windows isimli uygulama, telefonunuzu PC'ye bağlama noktasında size yardımcı olacaktır. Bu noktadan sonra PC'nizde Windows 11 olması gerekiyor.

Uygulamanın mayıs ayı sonuna doğru denemek üzere App Store üzerinde yerini alması bekleniyor. Ancak henüz tüm kabiliyetlere erişim olmadığını söylemekte fayda var.

Phone Link Ne İşe Yarar?

Phone Link, temelde bilgisayar ve telefon arasında WiFi veya Bluetooth üzerinden kablosuz iletişim kurulmasını sağlar. Bu sayede kullanıcılar PC üzerinden telefonuna gelen mesajları okuyup yanıtlandırabilir, arama yapabilir veya canlı aktarım gerçekleştirebilir.

Android işletim sistemi, açık kaynaklı olması sebebiyle Phone Link uygulamasıyla birlikte telefonun çoğu işlevi kullanılabiliyor. Ancak iPhone için bu durumdan bahsetmek bir hayli güç.

Buna göre kullanıcılar yalnızca bireysel mesajlara yanıt verebilecek. Grup mesajları Phone Link uygulamasının dışında tutuluyor. Ayrıca fotoğraf veya video paylaşımı da mümkün olmayacak.

iPhone kullanıcılarını bekleyen bir diğer negatif taraf ise oturum bazlı kullanım olacak gibi duruyor. Buna göre Phone Link'in sağladığı otomatik bağlanma, iPhone'da geçerli olmayacak. Kullanıcılar her seferinde telefonlarını baştan bağlamak zorunda kalacak.

iOS'un sahip olduğu güvenlik tedbirleri nedeniyle iPhone'ların tüm gücü kulllanılamayacak. Fakat yine de kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacağı söylenebilir.