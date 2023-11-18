iPhone Pil Ömrünüzü Artıracak Yeni Bir Ayar Keşfedildi!

iPhone'unuzun pil ömrünü artırmanın esasında birkaç yolu var. Pil tüketiminden tasarruf etmek için ekran parlaklığını azaltabilir, uygulamaların arka planda çalışmasını durduran Düşük Güç Modu'nu etkinleştirebilirsiniz.

Telefonunuzun pil ömrünü artıracak daha iyi bir seçenek arıyorsanız TikTok kullanıcısı t_sply iPhone'unuzun pil ömründen tasarruf etmenin yeni bir yolunu bulduğunu paylaştı.

Beyaz Noktayı Azalt Seçeneğini Kapatmak Pil Ömrünüzü Artırıyor

Ayarlar > Erişilebilirlik > Ekran ve Metin Boyutu'na gidip ekrandaki parlak renklerin yoğunluğunu azaltan Beyaz Noktayı Azalt seçeneğini açın ve pil ömründen ne kadar tasarruf etmek istiyorsanız, ayar üzerindeki kaydırıcıyı %100'e ulaşana kadar o kadar sağa kaydırın.

Bu ayarı yaptığınızda pil ömrünüz önemli ölçüde artacak ancak elbette feragat ettiğiniz bir özellik olacak. Beyaz Noktayı Azalt ayarını etkinleştirmek, parlak veya güneşli yerlerde ekranı görmenizi zorlaştıracak.

Beyaz Noktayı Azalt özelliğini açtıktan sonra daha iyi pil ömrü elde ederken telefonunuzu görmenizi sağlayacak bir seviye bulana kadar kaydırıcı ve parlaklık ayarıyla oynayabilirsiniz.

Ayrıca Beyaz Noktayı Azaltmak göz yorgunluğu olasılığını azaltırken, yatmadan önce telefonunuzun kullanımını da sınırlandırabilir. Bu da daha fazla uyumanıza ve sabah kalktığınızda daha dinlenmiş hissetmenize yardımcı olabilir.

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