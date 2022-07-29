Sony iPhone İçin PlayStation Kontrolcüsü Duyurdu (Video)

iPhone için PlayStation kontrolcüsü Backbone One - PlayStation Edition tanıtıldı. Tanıtım kapsamında yeni kontrolcüye ait bir video da yayımlandı. Yayımlanan video, tasarımın yanı sıra kontrolcünün nasıl bir deneyim sunacağı hakkında bilgi veriyor.

Günümüzde bilgisayar, oyun konsolları gibi ürünlerin yanı sıra akıllı telefonlar üzerinden de oyunlar oynanabiliyor. Pek çok oyuncu akıllı telefon üzerinden oyun oynarken oynanış açısından biraz zorluk yaşayabiliyor.

Mobil cihaz kontrolcüleri, akıllı telefonlar üzerinden daha rahat bir şekilde oyun oynanabilmesini sağlıyor. Sony, akıllı telefonları üzerinden oyun oynamaktan daha çok keyif alan kişiler için bir kontrolcü duyurdu. Geliştirilen kontrolcü, iPhone üzerinden konsol oyunlarının oynanabilmesini sağlıyor.

iPhone'da PlayStation Kontrolcüsü Backbone ile Oyun Oynanacak

Sony, yayımladığı blog yazısı ile beraber iPhone üzerinden PlayStation oyunlarının oynanabilmesini sağlayan mobil cihaz kontrolcüsünü duyurdu. Söz konusu mobil cihaz kontrolcüsü, oyuncuların iPhone üzerinden PlayStation oyunlarını oynanabilmesini mümkün hâle getiriyor.

Backbone One - PlayStation Edition olarak isimlendirilen kontrolcüsü çok şık bir görünüme sahip. DualSense kontrolcüsünden ilham alınarak geliştirilen Backbone One - PlayStation Edition'ın tuş tasarımları DualSense'e oldukça benziyor.

Akıllı telefonu adeta bir taşınabilir oyun konsoluna dönüştüren Backbone One - PlayStation Edition'da tıpkı PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense'te olduğu gibi siyah ve beyaz renkleri hâkim. Bu, kontrolcünün çok şık bir görünüme sahip olmasına yardım ediyor.

Yayımlanan videoya baktığımızda Sony ile Backbone iş birliği ile geliştirilen kontrolcünün çok pratik ve hızlı bir şekilde iPhone'a takılabildiğini görüyoruz. Bu, kullanım deneyimini önemli ölçüde üst seviyeye taşıyor. Peki, mobil cihaz üzerinden PlayStation oyunları nasıl oynanıyor?

Japonya merkezli teknoloji devi tarafından duyurulan kontrolcü üzerinden PlayStation oyunlarını oynayabilmek için Remote Play uygulamasından yararlanılıyor. Bu uygulamayı kullanarak oyun oynayabilmek için PlayStation 4 veya PlayStation 5 oyun konsoluna sahip olmak gerekiyor. Yani eğer bir konsola sahip değilseniz bu kontrolcü ile oyun oynayamazsınız.

Remote Play uygulamasının kullanılabilmesi için PS4 ya da PS5 konsolunun yanı sıra yüksek hızlı internet bağlantısına da ihtiyaç duyuluyor. Bu iki gereksinim karşılandığı takdirde konsol bulunmayan odada akıllı telefon veya bilgisayar üzerinden PS oyunları oynanabiliyor.

Söz konusu kontrolcü PS oyunlarının yanı sıra Genshin Impact, Fantasian ve Call of Duty: Mobile dahil olmak üzere çeşitli oyunları da destekliyor. Backbone One, iPhone'dan güç aldığı için şarj işlemine ihtiyaç duymuyor.

99,99 dolar fiyat etiketine sahip olan kontrolcü ilk etapta Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İsveç, Hollanda ve Birleşik Krallık'ta satışa sunulacak. Backbone One'ın zaman içerisinde daha fazla ülkede satışa sunulması bekleniyor.