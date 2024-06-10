''iPhone'lar Fazla RAM'e İhtiyaç Duymuyor'' Dönemi Bitiyor: İşte Nedeni?

Apple'ın bugün akşam saatlerinde düzenleyeceği WWDC 2024 konferansı için geri sayım başladı. Şirket etkinlikte işletim sistemlerinin yeni sürümlerini vitrine çıkarmaya hazırlanırken, tüm odağını son dönemin ana akımı yapay zeka araçları üzerinde tutmayı hedefliyor.

Güvenilirliğiyle bilinen kaynaklara göre Apple'ın iOS 18'de yapay zekaya daha fazla odaklanmasının önünde çok önemli bir engel var: iPhone'ların RAM'leri. Zira söylentilere göre şirketin bu sene sonu çıkacak iPhone 16 serisi bile bu yapay zeka özelliklerini çalıştırmakta zorlanabilir.

iPhone 16, Apple'ın Yeni Yapay Zeka Özellikleri Karşısında Zorlanabilir

Apple'ın bugüne dek akıllı telefon pazarında RAM konusunda rakiplerine kıyasla daha rahat davrandığını söyleyebiliriz. Zira şirketin en güncel ve güçlü modeli iPhone 15 Pro Max tam olarak 8 GB RAM'e sahip. Bunun yanında OnePlus 12 gibi rakipleri ise 24 GB'lik belleklerle geliyor.

iPhone modelleri yazılım desteği ve optimizasyon gibi konularda düşük kapasiteli bellekler kullanmasına rağmen performans konusunda çoğu zaman rakiplerinin önünde oldu. Ancak bu durum özellikle bugün tanıtılacak ve yapay zeka özellikleriyle dolup taşacak iOS 18 ile değişecek.

Apple analisti Ming-Chi Kuo, kısa bir süre önce önümüzdeki aylarda çıkacak iPhone 16 serisinin selefi gibi 8 GB RAM'le geleceğini iddia etti. Kaynağa göre Apple bellek konusunda bir şeyler yapmazsa yeni iPhone'lar bile şirketin Apple Intelligence adı verilecek yapay zeka özelliklerini çalıştırmakta zorlanacak.