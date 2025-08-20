iPhone Sahipleri Siri'yi Ne İçin Kullanıyor? İşte Sonuçlar

Apple'ın sesli asistanı Siri için bekleyiş her geçen gün uzuyor. Siri yıllardır “en akılsız akıllı asistan” olmakla eleştiriliyordu. Apple ise WWDC 2024’te Siri için oldukça etkileyici yeni özellikler tanıtmış, hatta iPhone 16 reklamında bu yetenekleri ön plana çıkarmıştı.

Ertelenen Apple Intelligence özelliklerini tanıtmasının yanıltıcı reklam ve haksız rekabet oluşturduğu iddiasıyla federal bir davayla karşı karşıya kalan Apple reklamları kaldırmak zorunda kaldı. Siri güncellemelerinin çıkış planını geri çekti. Bu da “yeni Siri’nin aslında hiç gelmeyeceği” yönünde eleştirilere neden oldu. Apple ise tüm vaat edilen özelliklerin (hatta daha fazlasının) er ya da geç kullanıcılara sunulacağını ısrarla belirtiyor.

Kullanıcılar Siri'yi Hangi Amaçla Kullanıyor?

Apple şu anda Siri'ye gelecek olan yapay zeka yenilikleri için 2026 yılını hedef gösteriyor. Hatta erteleme haberi sonrasında Google, Siri tarafında yaşanan bu ertelemeyi Pixel 10 reklamında tiye aldı.

Birçok kullanıcı Siri'nin 2025 yılında "akılsız" olmasını yoğun bir şekilde eleştirirken ilginç bir araştırma sonucu ortaya çıktı. Yapılan bir ankete göre çoğu kişi Siri ve diğer dijital asistanları, 2018 yılındakiyle neredeyse aynı şekilde kullanmaya devam ediyor.

Hava durumunu kontrol etmek: %59

Müzik çalmak: %51

İnternetten cevap aramak: %47

Zamanlayıcı/alarm kurmak: %40

Eller serbest arama yapmak: %39

Bunun ötesinde, çok daha düşük oranlarla yapılan diğer işlemler de aslında yıllar önce mümkün olan şeyler. Kullanıcıların çoğu mevcut kullanımlardan memnun görünse de, dijital asistanların “bekledikleri kadar akıllı” olmadığını söyleyen kesimin yüzde 10'a denk geldiği belirtiliyor.

Kullanıcılar, dijital asistanların çoğu zaman kendilerini doğru anlamadığından ve verilen yanıtların isabetli olmadığından da şikâyet ediyor.