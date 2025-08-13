Siri Sil Baştan Yazılıyor: iOS 26.4 ile ChatGPT Dönemi Başlıyor

Siri, görüp görülebilecek en kapsamlı Siri güncellemesini 2026 yılında getirecek. Yenilenmiş sesli asistan, ChatGPT benzeri bir çalışma prensibine bağlı olarak Apple'ın uzun süredir geri kaldığı yapay zekâ alanında kuvvetli bir çıkış yapmasını sağlayacak. Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığına göre bu güncelleme, 2026 yılının sohbahar aylarında yayınlanacak olan iOS 26.4 ile gelecek. Gurman, Apple'ın bunu başarması halinde Siri'nin 15 yıl öncesinde vaat ettiği vizyonu gerçekleştirebileceğine inanıyor.

Siri'ye iOS 26.4 Yazılımıyla Gelecek Özellikler

Özellik Açıklama Cihaz Desteği Çıkış Tarihi App Intents Uygulamalar arası tamamen sesli kontrol iPhone, iPad, Mac, Vision Pro iOS 26.4 (2026 Bahar) LLM Tabanlı Siri Büyük dil modeli ile gelişmiş doğal dil anlama Tüm cihazlar iOS 26.4 Kişisel Bağlam Bilgisi Kullanıcı alışkanlıklarına göre özelleştirilmiş yanıtlar iPhone, iPad iOS 26.4 Ekran Farkındalığı O anki ekrana göre akıllı yanıt Tüm cihazlar iOS 26.4

Bu güncellemeyle birlikte Siri, daha akıllı bir asistan olmaktan ziyade, kullanıcıya özel yanıtlar verebilen bir sistem haline gelecek. Örneğin, günlük ev işlerini hallederken telefonunuzu kontrol etme şansınız yoksa, "WhatsApp'tan gelen son mesajı bana oku" komutu verdiğinizde Siri, uygulamayı açmadan mesajı size okuyor. Okuduğu mesajlardan not almasını isterseniz, "Bunu notlara ekle" diyerek işlemi gerçekleştirmesini sağlayabilirsiniz.

Siri'nin düzgün çalışabilmesi için "Ayarlar" kısmından bazı özel izinlerin verilmesi gerekiyor. "Bağlam izinleri" aktif edildiği zaman Siri, kullanıcıya özel cevaplar vermeye başlayabilir ve bunu yaparken ekrana dokunma zorunluluğunu ortadan kaldırabilir.