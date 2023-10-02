Google'dan iPhone Sahiplerini İlgilendiren Yeni Pixel 8 Reklamı!

Apple'ın genellikle her yıl Eylül ayında iPhone'u piyasaya sürmesi ve Google'ın da bir sonraki ay Pixel'in en son versiyonunu piyasaya sürmesi nedeniyle, Pixel kullanıcılarının en yeni iPhone modellerinden birine, iPhone kullanıcılarının da en yeni Pixel telefonlarından birine geçmesi söz konusu oluyor.

Apple ve Google, platform değiştirmenin ne kadar kolay olduğunu ve geçiş yapmaya karar verdiğinizde güvendiğiniz özelliklerin çoğunun yeni telefonunuzda hâlâ mevcut olacağını göstermek için hazırlanan reklamlara para harcıyor.

X kullanıcısı Arsene Lupin, iPhone'dan Pixel'e geçişle ilgili yeni bir reklamı sızdırdı ve Google'ın daha önceki bazı reklamlarından farklı olarak, bu reklam 4 Ekim'de yeni Pixel 8 serisinin tanıtılmasının ardından gösterilmek üzere hazırlandı.

iPhone'dan Pixel 8'e Geçmek Oldukça Kolay

Switch to Pixel - Pixel 8 (Pro) pic.twitter.com/hGfQbFDpug — Arsène Lupin (@MysteryLupin) September 30, 2023

Reklamda, uygulamalarınızı ve verilerinizi iPhone'dan Pixel'e geçirmenin ne kadar kolay olacağı anlatılıyor. Ekrandaki kelimeler "Pixel'e geçin (baştan başlamayın)" yazısını ön plana çıkarırken, geçiş yaptığınızda uygulamalarınızı yeniden yüklemeniz gerekmeyeceği belirtiliyor. Reklamda ayrıca "Düşündüğünüzden daha kolay" ifadesi yer alıyor.

Pixel 8 serisiyle gelecek yeni özelliklere de ufak bir bakış atmamızı sağlayan video, yeni telefona olan heyecanı da artırmayı başardı. Pixel Clear Calling, dikkat dağıtıcı arka plan seslerini kaldırarak aramaların kalitesini artırıyor ve Call Screen ise olası spam ve dolandırıcılık aramalarına karşı uyarıyor.

Made by Google etkinliği 4 Ekim'de Türkiye saati ile 17.00'da gerçekleşecek Google, Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun yanı sıra Pixel Watch 2 ve Pixel Buds Pro'yu iki yeni renkte (Gök Mavisi ve Porselen) tanıtacak.

Peki sizin etkinlikten ve Pixel 8 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.