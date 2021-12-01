iPhone SE 3 Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

iPhone SE 3 çıkış tarihi ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. TrendForce tarafından paylaşılan bir rapor, yeni iPhone SE modelinin ne zaman piyasaya sürüleceğini gözler önüne serdi. Yaşanan gelişmeye ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

iPhone SE 3 Çıkış Tarihi Gün Yüzüne Çıktı

Tayvan merkezli araştırma şirketi TrendForce, akıllı telefon sektörüne ilişkin bir rapor yayımladı. Yayımlanan raporda yeni iPhone SE modeline ilişkin bazı detaylar paylaşıldı. Bu detaylar arasında çıkış tarihi de bulunuyor.

Paylaşılan rapora göre iPhone SE 3 isimli yeni akıllı telefon modeli 2022 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. Böylece uzun bir süredir ortaya atılan iddialar güçlenmiş oldu. Üçüncü nesil iPhone SE modelinin, Apple'ın orta sınıf 5G akıllı telefon pazarında varlık göstermesine yardımcı olacak önemli bir araç olması bekleniyor.

TrendForce tarafından yayımlanan rapora göre Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple'ın 2022 üretim hacminin 25-30 milyon adede ulaşacağı tahmin ediliyor. iPhone SE 3'ün 4,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı iddia edildi. Mevcut iPhone SE modelinin de aynı ekran büyüklüğüne sahip olduğunu belirtelim.

Daha önce gerçekleşen sızıntılar, teknoloji devinin yeni iPhone SE modelini aralık ayında üretmeye başlayacağını ve 2022 yılında ise satışa sunacağını ileri sürmüştü. Apple şirketinin iPhone modellerinin SE sürümünü genellikle ilkbahar mevsiminde piyasaya sürdüğü göz önünde bulundurulduğunda bu iddia oldukça mantıklı geliyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni iPhone SE modeli, 5G desteğine ve küçük ekran boyutuna sahip bir cihaz almak isteyen kişiler için iyi bir seçenek olabilir. Telefonun fiyat etiketi ile ilgili herhangi bir bilgi yer almıyor.

İlk iPhone SE modeli 2016 yılının mart ayında piyasaya sürüldü ve 2018 yılının eylül ayında ise satışları durduruldu. İkinci nesil iPhone SE, 2020 yılının nisan ayında satışa sunuldu. Gücünü A13 Bionic işlemcisinden alan iPhone SE 2'nin arka yüzeyinde 12 megapiksel çözünürlüğünde, ön yüzeyinde ise 7 MP çözünürlüğünde kamera bulunuyor.

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