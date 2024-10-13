Uygun Fiyatlı iPhone SE 4'ün Kılıfı Sızdırıldı: Tasarımı Hakkında Bilgi Veriyor!

Apple'ın nispeten bütçe dostu SE akıllı telefon serisinin son üyesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şirketin gelecek sene piyasaya süreceği yeni iPhone SE 4 için tasarlanan yeni kılıfların görüntüleri internete sızdırıldı. Detaylar haberde.

iPhone SE 4, Arka Kamera Modülünde Sadece Tek Bir Sensöre Sahip Olacak

Geçtiğimiz eylül ayında yeni iPhone 16 serisi ile karşımıza çıkan Apple, önümüzdeki yıl uzun yıllardır beklenen yeni uygun fiyatlı iPhone SE 4’ü nihayet tanıtacak. Cihaz hakkında gelen son bilgilere göre, sektörel kaynaklar iPhone SE 4 için üretilen yeni kılıfı ortaya çıkardı. Böylece merakla beklenen telefonun tasarımı da gözler önüne serildi.

Apple'a yönelik sızıntılarıyla tanınan Sonny Dickson, 2025 yılının ilkbaharında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone SE 4 için tasarlanmış bir kılıfın görüntülerini paylaştı. Söz konusu kılıf tasarımını incelediğimizde telefononun, iddiaların aksine arka kamera modülünde tek bir sensöre sahip olacağını görebiliyoruz. Zira, daha öncesinde ortaya atılan söylentiler, telefonun iPhone 14'e benzer bir tasarımla geleceğini öne sürüyordu.

İddialara göre söz konusu sensör iPhone 15'in ana kamerası ile aynı olarak 48MP çözünürlük sağlayacak. Kamera'nın yanı sıra yeni iPhone SE 4'ün eylem butonu yerine klasik sessize alma tuşunu bünyesinde barındıracağını, benzer şekilde iPhone 16 ile birlikte gelen deklanşör tuşundan da mahrum kalacağı öne sürülüyor. Yeni uygun fiyatlı telefon hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz yeni iPhone SE 4 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni telefon SE serisinin başarısını sürdürebilecek mi? Yorumlarda buluşalım...