Uygun Fiyatlı iPhone SE 4'ün Kılıfları Ortaya Çıktı! Tasarımı Netleşti

Teknoloji devi Apple, uygun fiyata iPhone deneyimi sunan SE serisinin yeni modelini tanıtmaya hazırlanırken heyecan verici bir gelişme yaşandı. Tanıtıma yalnızca saatler kala iPhone SE 4'ün kılıfları ortaya çıktı. Böylece tasarımı netleşti.

iPhone SE 4'ün Kılıfları Sızdırıldı

Bugün (19 Şubat 2025) tanıtılması beklenen iPhone SE 4 modelinin kılfıları Alibaba'nın web sitesinde görüldü. Görsellere baktığımızda telefonun arkasında bir adet kameranın yer alacağını görüyoruz. Kamera modülü yatay hap şeklinde tasarlanmış.

Sadece tek kamera çıkıntısı yerine hap şeklinde bir tasarımın tercih edilmesi, telefonun daha iyi bir görünüme sahip olmasını sağlamış. Daha önce ortaya çıkan bazı görsellerde tek kamera çıkıntısı bulunuyordu.

Kameranın yanında LED flaş yer alıyor. Arka yüzeyde önceki iPhone'larda olduğu gibi Apple logosu konumlandırılmış. İnce çerçeveleri ile dikkat çeken ekranda ise bir çentik bulunuyor.

Geçtiğimiz haftalarda iPhone SE 4 modelinin iPhone 16'ya kıyasla neredeyse yüzde 40 daha uygun, iPhone SE 3 modeline kıyasla ise yüzde 15 daha pahalı olacağı ortaya çıkmıştı. Çok güçlü bir işlemci olan A18, 48 MP ana kamera ve iPhone 14 boyutlarında çentikli ekranın fiyat artışına neden olacağı söyleniyor.

Telefonun fiyat etiketinin ise 500 dolar olacağı tahmin ediliyor. 500 dolar şu anda 18 bin TL'ye denk geliyor ancak bu ücretin üzerine akıllı telefonlardan alınan vergiler de eklenecek.