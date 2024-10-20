Uygun Fiyatlı iPhone SE 4'ün Maket Görüntüleri Paylaşıldı: Tasarımı Hakkında Bilgi Veriyor!

Apple'ın uzun bir süredir geliştirdiği Uygun fiyatlı SE serisinin son üyesi iPhone SE 4 modeli ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sektörel kaynaklar merakla beklenen cihazın maketine ait görseller paylaştı. Detaylar haberde.

Yeni iPhone SE 4 Tasarımında iPhone 14'ten Esintiler Taşıyacak

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yıllardır beklenen uygun fiyatlı akıllı telefon modeli iPhone SE 4 teknoloji gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Son olarak Şirketin 2025 yılının başlarında satışa sunması beklenen yeni cihazın sektörel kaynaklar tarafından hazırlanan maket modelleri bir YouTube videosuna konuk oldu. Söz konusu maketler, yeni telefonun tasarımı hakkında teknolojiseverle bilgi veriyor.

Maketleri incelediğimizde iPhoen SE 4 modelinin, beklendiği gibi iPhone 14'e benzer bir tasarım çizgisine sahip olduğunu görüyoruz. Görüntülere göre, SE serisinin ilk çentikli ekran tasarımına sahip modeli olarak karşımıza çıkan yeni cihaz ayrıca, Face ID teknolojisini destekleyen ilk SE modeli unvanını da elinde bulunduracak.

Yeni telefon arka tarafında yalnızca bir kamera sensörüne ev sahipliği yaparken, iPhone 14 gibi ikonik sessize alma tuşunu bünyesinde barındıracak. Görüntülerde ses ve güç tuşlarının da eski SE modellerindeki butonlarla aynı boyutta olduğunu görüyoruz. Öte yandan iPhone SE 4 Plus olarak adlandırılan bir modelin de maket görüntüleri mevcut ancak cihazın tanıtılıp tanıtılmaycağı konusunda net bir bilgi yok.

SE 4'ün daha öncesinde ortaya çıkan teknik özelliklerine de değinmeden geçmeyelim. Yeni bütçe dostu cihazın 8GB'lık bir RAM kapasitesine sahip olacağı iddia ediliyor. Söylentilere göre telefon, yüksek RAM belleği sayesinde Apple Intelligence yapay zeka özelliklerini destekleyebillir. Fiyat konusunda yeni iPhone SE 4'ün 499 dolar bandında bir etiket değeriyle satışa sunulabileceği belirtiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni iPhone SE 4'ün ülkemizdeki fiyatı kaç TL olacak? Yorumlarda buluşalım...