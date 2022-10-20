iPhone SE 4 Render Görüntüleri Paylaşıldı

Bir süredir yeni iPhone SE ile ilgili sızıntılar ortalıkta dolaşıyor. Apple bu yıl yeni SE'yi piyasaya sürerken, bir sonraki SE hakkında bilgiler bu kompakt iPhone ortaya çıkmadan önce bile ortalıkta dolaşıyordu. FrontPageTech'ten YouTuber Jon Prosser, iPhone SE 4'ün görüntülerini oluşturmak için konsept grafik tasarımcısı Ian Zelbo ile birlikte çalıştı.

Prosser, görüntülerin bir kaynaktan elde edilen bilgilere dayandığını iddia ediyor. Cihazın teknik özelliklerini bilmiyoruz ancak dördüncü nesil iPhone SE'nin 6.1 inçlik bir ekrana sahip olacağı doğrulandı.

Görüntüler, telefonun arkasında tek bir kamera ve altında bir flaş olduğunu gösteriyor. Önde başka bir tek kamera ve geniş bir çentik var. Bu alanın Face ID için bir TrueDepth kamera sistemine ev sahipliği yapıp yapmayacağı bilinmiyor.

Yeni iPhone SE 4 Render Görüntüleri

Ayrıca renderların, şimdiye kadar tüm iPhone SE modellerinde bulunan Touch ID için fiziksel bir parmak izi okuyucunu göstermediğini fark edeceksiniz. Söylentiye göre iPhone SE 4, iPad Air ve iPad Mini gibi yana monte edilmiş bir parmak izi sensörü içerebilir.

Prosser'ın belirttiği üzere iPhone SE, geçmiş sızıntılarda belirttiğimiz gibi iPhone XR ile çarpıcı bir benzerlik taşıyor. Apple, SE modelleri için eski telefonlarının tasarımlarını ödünç alma eğiliminde olduğundan bu şaşırtıcı değil. Birinci nesil ‌iPhone SE, iPhone‌ 5S'den sonra modellenirken, ikinci ve üçüncü SE cihazları ‌iPhone‌ 8'den sonra modellenmişti.

Sızıntı ayrıca telefonun üç renkte geleceğini ortaya koyuyor. Bunlar Midnight, Product Red ve Starlight olacak.