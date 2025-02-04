iPhone SE 4'in iPhone 16'ya Kıyasla Ne Kadar Ucuz Olacağı Ortaya Çıktı

Apple, uygun fiyatlı iPhone SE 4 modelini tanıtmak için adeta gün sayıyor. Elbette ki her yüksek beklentili üründe olduğu bu telefon da çıkış tarihi yaklaştıkça sızıntılarla gündeme geliyor. Bildiğiniz üzere bugüne kadar iPhone SE 4'ün tasarımı ve fiyatı ile ilgili pek çok sızıntı gördük. Ancak bunlardan çok azı somut delillere dayanıyordu.

Şimdi ise Bloomberg'den Mark Gurman, şirketin finansal tablolarına bakarak iPhone SE 4'ün fiyatıyla ilgili en net gelişmelerle karşımıza çıktı. iPhone SE 4'ün selefine kıyasla ne kadar pahalı ve iPhone 16'ya kıyasla ne kadar ucuz olacağı ortaya çıktı. İşte detaylar!

iPhone SE 4, Selefinden Yüzde 15 Daha Pahalı iPhone 16'dan Yüzde 40 Daha Ucuz Olacak

İddialara göre iPhone SE 4, iPhone 16'ya kıyasla neredeyse yüzde 40 daha uygun bir fiyatlı bir telefon olacak. Ancak pek çok iyileştirme ve yenilikle kullanıma sunulacak olan bu model, bir önceki iPhone SE 3'e kıyasla yüzde 15 daha pahalı olacak.

Söz konusa artışa neden olan yenilikler arasında iPhone 14 boyutlarında çentikli bi ekran, Apple Intelligence çalıştıracak kadar güçlü olan A18 işlemci ve iPhone 16'yı aratmayacak 48 megapiksel ana kamera var. Tüm bu maliyetler göz önünde bulundurulduğunda karşımıza çıkan fiyat ise 500 dolar.

Aslında bu bir sürpriz değil. Geçmiş sızıntılar da telefonun fiyatının bu aralıkta olacağını gösteriyordu. Ancak hatırlatmakta yarar var ki iPhone SE 4, Türkiye'de çok daha pahalıya satılacak. yaklaşık 18 bin TL eden bu kur hesabının üzerine ülkemizde satılan akıllı telefonlardan alınan vergiler eklenecek.

Ortalam fiyat tahmini ise 35.999 TL olacağı yönünde. Yine de kesin bir bilgi için telefonun tanıtılmasını beklemekten başka çaremiz yok. Apple'ın Nisan 2025'te düzenleyeceği bir etkinliğin ardından iPhone SE 4'ü Türkiye dahil tüm dünyada satışa sunması bekleniyor