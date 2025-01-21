iPhone SE Modelinin Adını Değiştirecek Yenilik!

Apple, yakında çıkacak olan yeni iPhone SE modeliyle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Uygun fiyatıyla dikkat çeken bu modelde amiral gemisi modellerde yer alan Dynamic Island özelliğinin geleceği konuşuluyor.

Bugün erken saatlerde ünlü sızıntı uzmanı Evan Blass, birkaç yeni Apple cihazına dair kod referanslarını paylaştı:

M3 işlemcili iPad Air (11 inç)

M3 işlemcili iPad Air (13 inç)

iPad 11. nesil

iPhone SE 4 ve iPhone 16 Arasındaki Farklar Azalıyor

Blass, bu cihazlara ait görsel materyalleri de içeren bir görseli paylaştı. Görselde yer alan cihazlardan biri, bir FaceTime görüşmesi sırasında görüntüleniyor ve bu cihazın iPhone SE modeli olduğu iddia ediliyor. Dynamic Island, görseldeki telefonun üst kısmında belirgin bir şekilde fark ediliyor.

Blass, sızan görselle ilgili olarak şöyle açıklama yaptı:

Telefonun Dynamic Island özelliğini öne çıkarmak için renk düzeltmesi yaptım.

Şayet sızıntılar doğruysa iPhone SE 4, pahalı iPhone 16 modeliyle ayırt edilmesi zor bir cihaz haline gelecek. Zira her iki modelin de aynı A18 çipi, 8 GB RAM, USB-C bağlantı noktaları ve muhtemelen 48 MP ana kamera ile gelmesi bekleniyor.

Ancak, iPhone 16'da ekstra olarak Ultra Geniş Açı kamera bulunuyor. Ön taraftan bakıldığında ise iPhone SE 4'ün, iPhone 14 tarzı bir çentik yerine Dynamic Island ile geleceği iddiası ortada. Apple bu modele "iPhone 16E" adını vermeyi tercih edecek mi hep beraber göreceğiz.