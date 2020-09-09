Yeni iPhone Suya Meydan Okuyacak!

Apple bildiğiniz üzere iPhone 7 modelinden bu yana çıkmış olan tüm akıllı telefonlarında suya karşı dayanıklılık sağlayan çeşitli koruma sertifikaları kullanıyor. Öte taraftan bazı yeni patentlere göre yeni iPhone modelleri, suya karşı çok daha dayanıklı bir yapıya bürünebilir.

iPhone'a 'Su Püskürtme' Özelliği Geliyor

Apple Watch Series 2 ile hayatımıza giren Water-Ejection özelliği duşa ya da havuza girdiğiniz durumlarda işe yarıyor. Cihazınızı sudan çıkarttıktan sonra Water-Ejection özelliği ile birlikte hoparlörden yayınlanan özel ses dalgaları, cihazın belirli portlarındaki suların dışarı çıkmasına yardımcı oluyor.

Bu özellik bir patent aracılığı ile tespit edildiği için hangi modellerde karşımıza çıkacağını kestirmek, en azından şu aşamada, oldukça zor olabilir ama en erken tahminlerimizi iPhone 12'den yana kullanabiliriz. Tabii diğer tüm patentlerde de olduğu gibi bir patent söz konusu özellikle kesin olarak karşılaşacağımızı değil, şirketin bu yönde bir ilgisinin olduğunu gösterir.

Bu arada Apple'ın 15 Eylül tarihinde düzenleyeceği yeni bir etkinlikle beraber iPhone 12 serisini tanıtmasını bekliyoruz. Bu süreçte yeni modeller hakkında bilgi edinebilmek için hemen yukarıdaki bağlantıya tıklayarak ilgili yazımıza ulaşabilirsiniz. Peki siz bu patent hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.