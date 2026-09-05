32 Saat Pil Ömürlü Kulaklık Tanıtıldı! iPhone ile Uyumlu Çalışıyor

Soundcore AeroClip 2'nin tanıtımı gerçekleştirildi. Açık kulak tasarımı dolayısıyla dışarıdan gelen sesleri engellemek isteyenlere pek hitap etmiyor ama sporla uğraşanların çevre farkındalığını korumasına olanak tanıyor. Öte yandan teknik özellikleri de tasarımına rağmen ses kalitesi konusunda iyi bir iş çıkarmaya odaklandığını gösteriyor.

Soundcore AeroClip 2'nin Özellikleri Neler?

Esneme dayanıklılığı: 10.000'den fazla esnemeye dayanıklı

10.000'den fazla esnemeye dayanıklı Kulaklık ölçüleri: 26,4 x 21,2 x 24,8 mm

26,4 x 21,2 x 24,8 mm Şarj kutusu ölçüleri: 51 x 27 x 44 mm

51 x 27 x 44 mm Toplam ağırlık: Kulaklıklar ve şarj kutusuyla birlikte 53,2 gram

Kulaklıklar ve şarj kutusuyla birlikte 53,2 gram Sürücü: 12 mm çift manyetik devreli sürücü

12 mm çift manyetik devreli sürücü Akustik yapı: Açık kulak ses tasarımı

Açık kulak ses tasarımı Ses kodekleri: LDAC, AAC ve SBC

LDAC, AAC ve SBC Bluetooth sürümü: 6.0

6.0 Aynı anda çift cihaza bağlanma: Destekliyor

Destekliyor Yapay zeka çipi: Anker Thus AI

Anker Thus AI Mikrofon: 6 adet

6 adet Arama teknolojisi: Yapay zeka destekli ses izolasyonu ve net görüşme

Yapay zeka destekli ses izolasyonu ve net görüşme Pil ömrü: Kulak başına 8 saate kadar

Kulak başına 8 saate kadar Toplam pil ömrü: Şarj kutusuyla 32 saate kadar kullanım

Şarj kutusuyla 32 saate kadar kullanım Hızlı şarj: 10 dakikalık şarj ile yaklaşık 4 saat dinleme

10 dakikalık şarj ile yaklaşık 4 saat dinleme Şarj desteği: USB-C ve kablosuz şarj

USB-C ve kablosuz şarj Dayanıklılık sertifikası: IP57 (Toz ve suya karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklılık)

IP57 (Toz ve suya karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklılık) Apple uyumluluğu: MFi sertifikası

MFi sertifikası Çeviri desteği: iPhone ile gerçek zamanlı çeviri özellikleri

iPhone ile gerçek zamanlı çeviri özellikleri Sesli asistan desteği: Siri uyumluluğu

Siri uyumluluğu Ekosistem desteği: iPhone, iPad ve Mac cihazları arasında gelişmiş geçiş desteği

Soundcore AeroClip 2 Nasıl Bir Ses Kalitesi Verir?

Soundcore AeroClip 2, 12 mm çift manyetik devreli sürücü ile geliyor. Sürücü ne kadar büyük olursa diyaframın hareket ettirdiği hava da kullanıcının lehine olacak şekilde artıyor. Basların yoğunlaştığı düşük frekanslarda oldukça büyük faydası görülebilir. Öyle ki basları güçlü bir şekilde vermek için mümkün olduğunca fazla hava hareketi gerekiyor. Büyük sürücü, aynı ses seviyesinde daha az zorlanarak çalışıyor ve baslar da kulağa daha güçlü geliyor.

Çift manyetik devre de oldukça önemli. Sürücüdeki mıknatıs sistemi, diyaframın ne kadar hassas şekilde hareket edeceği üzerinde belirleyici role sahip. Manyetik alan ne kadar iyi kontrol edilirse diyaframın hareketi de o kadar doğru oluyor. Özellikle benzeresiz ritme sahip müziklerde ekstra önemli olduğunu söylemek mümkün. Baslar sadece güçlü gelmekle kalmaz, daha temiz bir ses deneyimi sağlar.

Cihaz, LDAC ses desteğine de sahip. SBC ya da AAC gibi kodekler çok fazla sıkıştırırken LDAC ise daha yüksek veri aktarımına imkân tanıyor. Daha fazla veri ileterek yüksek frekanslardaki küçük detayları ve enstrüman ayrımını koruyabiliyor. Bu desteğe sahip olmayan kulaklıklarda kaybolabilen detayları yakalayabiliyorsunuz.

Kulaklık, Bluetooth 6.0 desteği ile geliyor. Elbette ki bu ses kalitesi üzerinde doğrudan etkili değil ama bu kulaklığın stabil bağlantı açısından çok avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Stabil bağlantı, veri aktarımında kesinti, gecikme ya da parazit ihtimalini oldukça düşürür. Ses kalitesine etkisi olmaz ama verileri daha sorunsuz şekilde iletilmesinde rol oynar.

Tüm bunlardan hareketle söyleyebiliriz ki cihaz, açık kulak yapısına rağmen çoğu alternatifinden farklı olarak daha güçlü baslar sunabilir. Ayrıca müzikteki küçük detayları pek çok açık kulak tasarımlı modele göre daha iyi koruyabilir. Ses daha temiz ve detaylı gelebilir. Tabii, donanım açısından her ne kadar iyi olursa olsun, kulakları tamamen kapatmayacağı için kulak içi modeller gibi aşırı güçlü baslar beklememek gerek.

Soundcore AeroClip 2 Gürültü Engelliyor mu?

Soundcore AeroClip 2, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip değil. Zaten kulaklığın tasarımı bu amaca hizmet etmiyor. Tam aksine, çevreden gelen sesleri duymanızı sağlamayı hedefliyor. Örneğin sabahları olmazsa olmaz bir koşu rutininiz varsa bu model etraftaki sesleri duymanızı sağlayarak olası tehditlerin farkında olmanızı sağlar.

Tabii, bu kulaklığın gürültüyü hiçbir şekilde engellemediğini düşünmeyin. Dinleme için çevredeki sesleri bastırmasa da siz sesli görüşme yaparken yapay zeka desteği ile arka plandaki gürültüyü bastırıyor. Sonuç olarak sizin sesinizi ön plana çıkarıyor. Bir şeyi tekrar tekrar söylemek zorunda kalmıyorsunuz. Görüşmeler net şekilde gerçekleşiyor.

Soundcore AeroClip 2'nin Pil Ömrü Ne Kadar?

Kulaklık, pil ömrü açısından tatmin edici değerler sunuyor. Her kulak için 8 saate kadar kullanım süresi elde ediyorsunuz. Şarj kutusunu da dahil ettiğimizde toplam süre 32 saate kadar çıkıyor. Çoğu kişi, bu tip kulaklıkları zaten gün boyunca takmıyor. Genellikle spor yaparken tercih ediyor. Bütün gün boyuna spor yapan biri değilseniz -ki bu çok da mümkün olan bir şey değil- pil ömrü yetecektir.

Soundcore AeroClip 2'nin iPhone ile Uyumlu mu?

Soundcore AeroClip 2, MFi sertifikasına sahip. Bu, Apple cihazları ile belirli standartlara göre test edildiği ve Apple ekosistemi ile uyumlu olarak çalıştığı anlamına geliyor. Zaten MFi da "Made for iPhone/iPad/iPod" cümlesinin kısaltması. Yani sadece iPhone'larla değil, iPad ve iPod'la da uyumlu çalışıyor.

Soundcore AeroClip 2 Türkiye'de Satılacak mı?

Anker'in şu an Türkiye'de çok sayıda kulaklığı satılıyor. Anker Soundcore R50i, Soundcore P20i, Soundcore K20i, Soundcore Q11i, SoundCore AeroClip, Soundcore Liberty 5 ve Soundcore Sport X20, bunlardan sadece birkaç tanesi. Yani Türkiye'de geniş ürün yelpazesi satışta. Bunlar da AeroClip 2'nin Türkiye'de satılma ihtimalinin olduğunu gösteriyor.

Soundcore AeroClip 2'nin Fiyatı Ne Kadar?

Soundcore AeroClip 2 için 1.199 yuan fiyat etiketi belirlendi. Güncel kurla karşılığı 8 bin 646 TL. Türkiye'de satışa sunulması durumunda vergiler ve ek maliyetlerle birlikte fiyatı 23 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklamada bulunlumadığını, farklı fiyatla satılmasının mümkün olduğunu not düşelim.

Editörün Yorumu

Soundcore AeroClip 2, dışarıdan gelen sesleri tamamen ortadan kaldıran bir kulaklık değil. Zaten açık kulak tasarımların amacı bu değil. Söz konusu modeller, daha çok çevreden gelen sesleri duymanızı hedefler. Açık kulak tasarımlı olması elbette ses kalitesinden de biraz ödün gerektiriyor. O yüzden etkileyici bir müzik deneyimi elde etmek isteyenlerin markanın diğer modellerine yönelmesinin daha faydalı olacağını düşünüyorum.

Tabii, amacınız çevredeki sesleri susturup müzik dinlemek değil de spor yaparken varlığı yokluğu bellisiz bir kulaklık takıp bir yandan da müzik dinlemek ise o zaman işler değişir. AeroClip 2, tasarımı ile bu konuya dair beklentilerinizi karşılar. Kulağı tam kapatmadığı için uzun süreli kullanımda da rahatsızlık vermez.