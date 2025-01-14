iPhone'ların USB-C Girişinde Kritik Bir Güvenlik Açığı Tespit Edildi!

2023 yılından itibaren Avrupa Birliği tarafından alınan karar neticesinde telefonlarında USB-C girişi kullanmaya başlayan Apple, iPhone serisilerinde Lightning girişinden vazgeçtiği için pek de mutlu değil. Şirketin, özellikle markası ile özdeşleşen şarj girişini geride bırakması ve cihazlarında bunun yerine genel geçer ve neredeyse her marka tarafından üretilen USB-C bağlantısı kullanması nedeniyle pek çok kez hayıflandığına şahit olmuştuk.

Bugün ise uzun bir süredir gündeme gelmeyen Apple ve USB-C girişleri ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Siber güvenlik uzmanları iPhone cihazlarındaki USB-C sarj girişlerinde önemli bir güvenlik açığı tespit ettiğini duyurdu.

USB-C Girişi Üzerinden Saniyeler İçerisinde Bütün Verilere Erişebiliyor

Aktarılanlara göre, ünlü güvenlik araştırmacısı Thomas Roth ve ekibi kısa bir süre önce iPhone 15 ve 16 serisindeki modellerin USB-C girişinde ilginç bir güvenlik açığı keşfetti. Araştırmacılar, iPhone'ların şarj edilmesi ve veri paylaşımı için kullanılan USB-C portunu yönlendiren ACE3 denetleyici çipinin, cihazları siber saldırılara karşı adeta korunmasız hale getirdiğini bildiriyor.

Yapılan açıklamalara göre, mevcut ACE3 çipi uzaktan yetkisiz eylemlerde kullanıbilmek için yeniden programlanabiliyor ve bilgisayar korsanlarının adeta güvenlik önlemlerinin üstünden atlayıp telefonların kontrolü ele geçirmelerine imkan tanıyor.

Roth, USB-C portundaki bu çip ile birlikte kötü niyetli birinin kullanıcıların telefonunda yer alan kişisel bilgilerden tutun da fotoğraflara kadar tüm verilere erişebileceğini söylüyor. Bu tür bir saldırı için fiziksel işlemlerin gerektiğini belirten araştırmacılar, endişe verici olan kısmın bu işlemlerin saniyeler içerisinde tamamlanabilmesi olduğunu vurguluyor.

Apple ise iPhone modellerinin USB-C girişi ile ilgili bu güvenlik açığı iddiası hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Gelişmeler için takipte kalın.

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