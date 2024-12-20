USB-C Kablosunda Beklemediğiniz Tehlikeler Yatıyor: Veriler Güvende Mi?

USB-C kablolarının temel amacı cihazlar arasında veri veya dosya transferi sağlamaktır. Tabii her şeyde olduğu gibi bunda da kötü amaçlı USB-C kabloları diyebileceğimiz bir taraf var ve bu bekleneni çok daha kötü bir yönde değiştirebilir.

Gelen haberler, çoğunlukla sahte kablolar aracılığıyla cihazlarını şarj eden kullanıcıların verilerinin çalınmaya uygun olduğunu kanıtlıyor.

Böyle kablolarda zararlı donanımlar gizlenebiliyor ve mesaj ve aramalarınızı dinleyip verilerinizi çalabiliyor. Hatta bazısı cihazlarınızı tamamen kontrol altına alabilecek güce de sahip.

2008 yılında ilk kez ortaya çıkan bu kablolar, o dönemde nadir ve pahalı oldukları için çoğu kullanıcıyı tehdit etmiyordu. Ancak bugün, hem özel casusluk ekipmanları satan mağazalarda hem de güvenilir olmayan satıcılarda bu kabloları bulmak çok daha kolay hale geldi.

Kötü Amaçlı USB-C Kablosu Nasıl Anlaşılır?

Kötü amaçlı USB-C kablolarını tespit etmek zordur çünkü bunlar, normal kablolardan farksız görünmek üzere tasarlanmış. Cihazlarınızı ve verileri korumak için yalnızca güvenilir satıcılardan alışveriş yapmalısınız. Samsung, Apple, Ugreen gibi öne gelen markalar güvenilirdir.

Garip logolar, alışılmışın dışında uzunluk veya kalınlıkta kablolar, ya da şarj edilmiyorken ısınan USB-C bağlantıları, kötü amaçlı bir kabloya işaret edebilir.

Eğer sadece cihazınızı şarj ediyorsanız ve veri transferi yapmıyorsanız, bir veri engelleyici kullanarak veri çalınmasını engelleyebilirsiniz.

Ekstra güvenlik için O.MG tarafından geliştirilen tespit cihazlarını kullabilirsiniz. Bu cihazlar tüm zararlı USB kablolarını algılama özelliğine sahiptir ve ayrıca veri engelleyici olarak da işlev görebilir.