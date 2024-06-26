Apple, WhatsApp'ı Bitirecek Özelliği iOS 18 ile Kullanıma Sundu!

Apple, nihayet Rich Communication Services (RCS) desteğini Mesajlar uygulamasına ekledi. Bu özellik, bu hafta başında iOS 18’in ikinci geliştirici betasıyla kullanıma sunuldu.

RCS, internet üzerinden dosya ve yüksek kaliteli görüntü gönderip almanızı, yazma göstergelerini görmenizi, okundu bilgisi almanızı ve grup sohbetleri başlatmanızı sağlayan bir mesajlaşma protokolüdür.

Apple Nihayet iOS 18 Beta ile RCS Desteği Ekledi

Daha önce, iPhone kullanıcıları Apple cihazı olmayan kişilerle yalnızca SMS veya MMS mesajları gönderebiliyordu; medya paylaşımı, okundu bilgisi ve diğer özellikler yalnızca iMessage ile diğer Apple cihaz kullanıcıları arasında mümkündü.

Bu güncelleme ile iPhone kullanıcıları, çoğu Android telefonun desteklediği RCS protokolü sayesinde herhangi bir cihazla dosya paylaşımı ve mesajlaşma yapabilecek.

Ancak, Android cihazlardan gelen mesajlar iMessage’da hala yeşil baloncuk olarak görünecek. RCS desteği şu an için T-Mobile, AT&T ve Verizon gibi ABD’li taşıyıcılarla sınırlı görünüyor. iOS 18 geliştirici betasını yükleyen kullanıcılar, taşıyıcılarının RCS’yi desteklemesi ve iOS 18 için ağ paketlerini güncellemesi durumunda bu özelliği kullanabilecekler.

Apple, bu ayın başında düzenlenen Worldwide Developer Conference (WWDC) açılış konuşmasında iOS 18’in RCS desteği alacağını kısaca belirtmişti. Apple, iOS 18’in basın bülteninde, "Apple cihazı olmayan kişilerle mesajlaşırken, Mesajlar uygulaması SMS ve MMS’e kıyasla daha zengin medya ve daha güvenilir grup mesajlaşması için artık RCS’yi destekliyor" dedi.

Apple kullanıcıları ve Android kullanıcıları uzun süredir Apple'dan RCS desteği istemekteydi çünkü bu, hangi cihazı kullanırlarsa kullansınlar insanlarla mesajlaşmayı ve paylaşmayı kolaylaştırıyor.

Google da yıllardır Apple’ı mavi ve yeşil baloncuk ayrımını kırmaya zorlamaktaydı. iOS 18’in geliştirici betası ayrıca iPhone’ları Mac ekranlarına yansıtma özelliğini de getirdi.