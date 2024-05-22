iPhone'lara Yeni Emojiler Geliyor: Beklenen Emojiler Nasıl Görünüyor?

Apple, iPhone'lar için belirli aralıklarla yeni emojileri kullanıma sunuyor. Yine bu dönemlerden birine denk geldiğimizi söyleyebiliriz. Yeni emojiler, iPhone kullanıcıları için şu an test aşamasında.

Yeni emojiler arasında ise en dikkat çekenler göz torbaları olan yüz, parmak izi, sebze, yapraksız ağaç, kürek, sıçrama gibi seçenekler yer alıyor. Sık kullanılacak olan emojiler çok yakında tüm iPhone'lara gelecek.

iPhone'lara Yeni Emojiler Geliyor

Unicode Consortium, bugün yeni emojilerin bulunduğu Unicode 16'nın beta sürümünü yayınladı. Beta sürümünde yeni emojiler kullanıcılar tarafından test edilecek. 2 Temmuz'a kadar sürecek olan test tamamlandıktan sonra Unicode 16 resmi olarak yayınlanacak.

Apple, genelde onaylanan emojileri yayınlama konusunda birkaç ay bekliyor. Yani bu demek oluyor ki eğer şu an test aşamasında olan emojilerin iOS 18 güncellemesiyle birlikte gelmesi pek olası değil. Mart 2025'te iOS 18.4 ile yeni emojilerin gelmesi daha muhtemel görünüyor.

iPhone'lara en son iOS 17.4 ile yeni emojiler gelmişti. Bu emojiler arasında en sevilen seçenekler ise misket limonu, anka kuşu, yenilebilir kahverengi mantar ve başı evet-hayır şeklinde sallama oldu.