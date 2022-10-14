iPhone'daki Bu Özellik Yüzünden Uçuş İptal Edildi

iPhone'un bir özelliği yüzünden tüm uçak tahliye edildi. Paniğe sebep olan o özellik hangisiydi ve neler yaşandı? Detaylar haberimizde!

Hasan Okçu
Hasan Okçu -

iPhone modelleri arasında kablosuz ve hızlı veri aktarımı yapmayı sağlayan AirDrop özelliğiAnadoluJet’in TK7347 sefer sayılı Bodrum - İstanbul seferinde büyük bir krize sebep oldu. Yolculardan biri AirDrop üzerinden yolcuların telefonlarına patlayan uçak fotoğrafı gönderdi ve olanlar oldu.

Fotoğrafın iletildiği yolcuların durumu iletmesi ile birlikte uçakta arama yapılması kararı verildi. Yolcular tahliye edilip bagaj ve yolcu bölümünde güvenlik güçleri arama başlattı. Herhangi bir tehlike ile karşılaşılmasa da uçuş iptal edildi ve yolcular bir otele yerleştirildi.

Daha Önce De Olmuştu

Mayıs ayında Tel Aviv - İstanbul seferi gerçekleştiren AnadoluJet uçağında da benzer bir olay yaşanmıştı. AirDrop ile 2009 yılında Hollanda'da ve 2013'te ABD'de kazan yapan Türk uçaklarının fotoğrafları bir yolcu tarafından tüm yolculara gönderilmişti. Bunun üzerine de terör şüphesi ile yine uçuş iptali gerçekleşmişti.

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