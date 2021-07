iPhone'dan Android'e WhatsApp Sohbet Aktarma Nasıl Çalışacak?

iPhone'dan Android'e WhatsApp sohbet aktarma üzerinde uzun bir süredir çalışılan özellikler arasında yer alıyor.

WhatsApp uygulamasında yaptığı incelemelerle gelecek özellikleri bildiren ve bu özelliklerin nasıl çalışacağına ilişkin kullanıcıları fikir sahibi yapan WABetaInfo ise Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir videoda özelliğin nasıl çalışacağını gösterdi.

Whatsapp şu anda sadece bir iPhone'dan başka bir iPhone'a veya Android işletim sistemli bir akıllı telefondan başka bir Android işletim sistemli akıllı telefona geçtiğiniz zaman sohbetlerinizi yeni cihazınıza yüklemenize olanak sağlıyor.

Whatsapp konuşma geçmişini iPhone'dan Android'e aktarmak için MobileTrans gibi kullanılabilecek çok sayıda araç var ama WhatsApp Messenger henüz kullanıcılara bu özelliği sunmuyor. Kullanıcılar bu nedenle üçüncü taraf uygulamalara güvenmek zorunda kalıyor.

Şirketin uzun bir süreden beri üzerinde çalıştığı WhatsApp sohbet geçmişini aktarma özelliği kullanıma sunulduğunda kullanıcılar artık herhangi bir üçüncü taraf uygulama kullanmadan sohbet geçmişini Android'den iOS'e ya da iOS'ten Android'e taşıyabilecek.

WhatsApp is developing a feature to migrate your chats between different platforms.

This video shows how chats are migrated from iOS. It's needed a cable: are new tools for PC coming or what?



It'll be available for beta testers in a future update. Follow @WABetaInfo for more 💚 pic.twitter.com/Bu6xGxkpWE