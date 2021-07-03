WhatsApp Video Gönderme Süresini Kısaltacak Bir Özellik Getiriyor

WABetaInfo, WhatsApp Messenger'ın kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşıyacak bir özellik üzerinde çalıştığını gün yüzüne çıkardı. Yeni özellik sayesinde WhatsApp video gönderme süresi önemli ölçüde kısalacak.

WhatsApp Video Gönderme Süresi Kısalıyor

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan WhatsApp Messenger, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. WABetaInfo, popüler anlık mesajlaşma platformunun yeni bir özellik üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.

WhatsApp Messenger'ın üzerinde çalıştığı özellik sayesinde kullanıcılara video gönderme esnasında üç farklı seçenek sunulacak. Bu seçeneklerden ilki "Otomatik (Önerilen)" olacak. Bu seçeneği seçtiğiniz takdirde uygulama, belirli videolara otomatik olarak en uygun düzeyde sıkıştırma işlemini uygulayacak.

Paylaşılan ekran görüntüsüne göre kullanıcılara sunulacak olan diğer seçenek "En iyi kalite" olacak. Bu seçeneği seçtiğinizde videoya herhangi bir sıkıştırma işlemi uygulanmayacak. Yani video gönderme işlemi esnasında herhangi bir kalite kaybına uğramayacak.

Kullanıcılara sunulacak üçüncü seçenek "Veri tasarrufu" sunulacak. Uygulamanın ayarlarından bu seçeneği seçtiğiniz takdirde tüm videolara sıkıştırma işlemi uygulanacak. Böylece videonun dosya boyutu düşürülecek ve gönderme süreci kısaltılacak.

Yeni özellik, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde üst seviyeye taşıyacak çünkü mesajlaşma uygulamasında özellikle büyük boyutlu videoların gönderilmesi oldukça uzun sürüyor. Yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil.

Şu an geliştirme aşamasında olan yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Kullanıcılara video göndermeden önce üç farklı seçenek sunacak özellik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

WhatsAp Çoklu Cihaz Özelliği Üzerinde de Çalışıyor

Gizlilik sözleşmesi güncelleme kararı ile çok sayıda kullanıcı tarafından yoğun bir şekilde eleştirilen WhatsApp Messenger, çoklu cihaz üzerinde de çalışıyor. Bu özellik, çok büyük bir eksiklikti. Görünüşe göre şirket, bu eksikliği gidermek için kollarını sıvadı.

"Ana cihazımda aktif bir internet bağlantısı olmasa dahi WhatsApp hesabımı birden fazla cihazda kullanabilecek miyim?" sorusunu yanıtlayan Mark Zuckerberg, şu şekilde yanıt vermişti: