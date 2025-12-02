Aşırı Ucuz Android Tablet Tanıtıldı! Özellikleri Şaşırttı
iPlay 70 SE'nin Özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, bütçe dostu Android tablette hangi donanım tercih edildi? İşte merak edilen sorunun cevabı!
⚡ Önemli Bilgiler
- iPlay 70 SE gücünü Unisoc T310 işlemcisinden alıyor.
- Tablette 5.500 mAh batarya kapasitesi ve 3 GB RAM bulunuyor.
- Bütçe dostu Android tablet için 79,83 dolar (3.389 TL) fiyat etiketi belirlendi.
Ucuz Android tabletler arasına yeni bir model daha katıldı. Alldocube, iPlay 70 SE isimli yeni bir tablet tanıttı. Bununla birlikte tabletin tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan tablet, Android 15 işletim sistemi ile birlikte geliyor. Peki, iPlay 70 SE neler sunuyor?
iPlay 70 SE Özellikleri
- Ekran Boyutu: 10,1 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS
- Ekran Çözünürlüğü: 800 x 1280 piksel
- Ekran Piksel Yoğunluğu: 150 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 60Hz
- Ekran Parlaklığı: 300 nit
- İşlemci: Unisoc T310
- RAM: 3 GB
- Dahili Depolama: 64 GB
- Arka Kamera: 5 MP
- Ön Kamera: 2 MP
- Batarya Kapasitesi: 5.500 mAh
- Şarj Desteği: 10W
- Kalınlık: 10,6 mm
10,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan iPlay 70 SE, IPS ekran üzerinde 800 x 1280 piksel çözünürlük, 150 PPI piksel yoğunluğu, 60Hz yenileme hızı ve 300 nit parlaklık sunuyor. 10,6 mm kalınlığında olan tablette USB Type-C portu, 3,5 mm kulaklık girişi, iki adet hoparlör ve mikrofon bulunuyor.
Bütçe dostu Android tablet gücünü Unisoc T310 işlemcisinden alıyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 2.0GHz Cortex A75 ve üç adet 1.8GHz Cortex A55 olmak üzere toplamda dört adet çekirdek içeriyor. Tablette 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanı yer alıyor. Depolama alanı, MicroSD kart desteği sayesinde 512 GB'a kadar artırılabiliyor.
iPlay 70 SE'nin arka tarafında 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Bu kamera, otomatik odaklama özelliğini içeriyor. 5.500 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 10W şarjı destekliyor. Tabletin ön yüzeyinde ise 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Tablette ayrıca 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz+5GHz), Bluetooth 5.0 ve çift SIM desteği yer alıyor.
iPlay 70 SE Fiyatı
Çok şık bir tasarıma sahip olan bütçe dostu Android tablet iPlay 70 SE için 79,83 dolar (3.389 TL) fiyat etiketi belirlendi. Alldocube tarafından tanıtılan tablet mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor. Tabletin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.