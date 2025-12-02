Aşırı Ucuz Android Tablet Tanıtıldı! Özellikleri Şaşırttı

Ucuz Android tabletler arasına yeni bir model daha katıldı. Alldocube, iPlay 70 SE isimli yeni bir tablet tanıttı. Bununla birlikte tabletin tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan tablet, Android 15 işletim sistemi ile birlikte geliyor. Peki, iPlay 70 SE neler sunuyor?

iPlay 70 SE Özellikleri

Ekran Boyutu: 10,1 inç

10,1 inç Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Çözünürlüğü: 800 x 1280 piksel

800 x 1280 piksel Ekran Piksel Yoğunluğu: 150 PPI

150 PPI Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz Ekran Parlaklığı: 300 nit

300 nit İşlemci: Unisoc T310

Unisoc T310 RAM: 3 GB

3 GB Dahili Depolama: 64 GB

64 GB Arka Kamera: 5 MP

5 MP Ön Kamera: 2 MP

2 MP Batarya Kapasitesi: 5.500 mAh

5.500 mAh Şarj Desteği: 10W

10W Kalınlık: 10,6 mm

10,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan iPlay 70 SE, IPS ekran üzerinde 800 x 1280 piksel çözünürlük, 150 PPI piksel yoğunluğu, 60Hz yenileme hızı ve 300 nit parlaklık sunuyor. 10,6 mm kalınlığında olan tablette USB Type-C portu, 3,5 mm kulaklık girişi, iki adet hoparlör ve mikrofon bulunuyor.

Bütçe dostu Android tablet gücünü Unisoc T310 işlemcisinden alıyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 2.0GHz Cortex A75 ve üç adet 1.8GHz Cortex A55 olmak üzere toplamda dört adet çekirdek içeriyor. Tablette 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanı yer alıyor. Depolama alanı, MicroSD kart desteği sayesinde 512 GB'a kadar artırılabiliyor.

iPlay 70 SE'nin arka tarafında 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Bu kamera, otomatik odaklama özelliğini içeriyor. 5.500 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 10W şarjı destekliyor. Tabletin ön yüzeyinde ise 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Tablette ayrıca 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz+5GHz), Bluetooth 5.0 ve çift SIM desteği yer alıyor.

iPlay 70 SE Fiyatı

Çok şık bir tasarıma sahip olan bütçe dostu Android tablet iPlay 70 SE için 79,83 dolar (3.389 TL) fiyat etiketi belirlendi. Alldocube tarafından tanıtılan tablet mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor. Tabletin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.