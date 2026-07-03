One UI 9 Gümbür Gümbür Geliyor: İki Samsung Modeli İçin Daha Testler Başladı!

Samsung One UI 9 güncellemesinde son aşamaya geçti. One UI 8.5'e kıyasla daha kapsamlı yeniliklerle gelmesi beklenen yeni sürümün testleri dahili ve genel beta olmak üzere iki koldan devam ediyor. Markanın son olarak geçmiş yıllarda çıkan iki katlanabilir telefonda yeni sürümü test ettiği ortaya çıktı. İşte merak edilen detaylar!

One UI 9 Güncellemesi Hangi Samsung Modellerinde Test Ediliyor?

Samsung'un 2023'te kullanıcıların beğenisine sunduğu Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 için One UI 9 testleri başladı. Bu kapsamda şirketin sunucularında katlanabilir telefonlara ait One UI 9 test yazılımları tespit edildi. Bu gelişme söz konusu modeller için yeni sürümün yayınlanacağını doğruluyor diyebiliriz.

Maalesef bu durum One UI 9 güncellemesiyle ilgili şu an için farklı detayları ortaya koymuyor. Buradan yalnızca Güney Koreli markanın katlanabilir telefonlar için yeni sürümü dahili olarak test ettiğini anlayabiliyoruz.

Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5, One UI 9 Beta Güncellemesi Alacak mı?

Samsung bugüne dek çok sayıda modelini dahili testlere aldı. Ancak bunların hiçbirisi genel beta sürecine dahil edilmedi. Bunu biraz daha açarsak genel beta şu anda sadece Galaxy S26 ailesiyle sınırlı. Kısacası şirket güncellemeyi en yeni modellerle test etmeyi tercih ediyor. Bu nedenle Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5'in beta sürecini pas geçerek doğrudan kararlı sürümü alması bekleniyor.

Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 Kararlı One UI 9 Güncellemesini Ne Zaman Alacak?

Samsung'dan şu ana dek One UI 9 güncellemesinin dağıtım takvimine dair bir açıklama gelmedi. Ancak burada One UI 8.5 gibi eski sürümleri göz önünde bulundurarak bazı tahminlerde bulunabiliriz. Bunu göz önüne alarak şirketin ilk başta Galaxy S26 gibi en son çıkan amiral gemilerini güncelleyeceğini söyleyebiliriz.

Bunun hemen ardından Galaxy S25 ve S24 gibi geçmiş yıllarda çıkan üst segment modeller güncellemeyi alacak. Bunun sonrasında orta segment ve giriş segment için dağıtımın başlaması bekleniyor. Yani Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 de bir dönemin amiral gemileri olduğundan kullanıcıların çok fazla beklemek zorunda kalmayacağını söyleyebiliriz.

Tüm bunları dikkate aldığımızda 22 Temmuz'da Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 ve Z Flip 8 ile birlikte çıkacak One UI 9'un Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5'e en geç ağustos ayında ulaşmasını bekleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Halihazırda bir Galaxy Z Fold 5 kullanıcısı olarak bu gelişme beni çok sevindirdi. Şahsen One UI 8.5 beklentilerimi tam olarak karşılamamıştı. Bu nedenle One UI 9'dan beklentim çok büyük. Umarım Samsung yeni güncellemede kullanıcıları memnun edecek özelliklere yer verir.