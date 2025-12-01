24 GB RAM'li Telefonlar Geliyor! 100W Hızlı Şarj Sunacak

Honor GT 2 serisinin özellikleri ile ilgili cevabı en çok merak edilen sorular yanıt bulmaya devam ediyor. Daha önce pek çok özelliği sızdırılan telefonlar şimdi de sertifika aldı. Bununla beraber cihazın hızlı şarj teknolojisi ve batarya kapasitesi gibi ayrıntılar da açıklığa kavuştu.

Honor GT 2 Serisinin Özellikleri Nasıl Olacak?

Honor GT 2 serisi, Çin'de 3C sertifikası aldı. AAK-AN00 ve AAP-AN00 model numaralı modellerin her ikisinin de GT 2 serisine ait olduğu belirtiliyor. Elde edilen bilgilere göre her iki model de 100W kablolu hızlı şarj desteğine sahip olacak. Bununla birlikte 8.500 mAh ile 10.000 mAh arasında değişen büyük bataryalarla birlikte geleceği söyleniyor.

GT 2 serisinin standart modelinin Snapdragon 8 Elite işlemcisi ile beraber gelmesi bekleniyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.32 Ghz hızında çalışan ana çekirdek ve altı adet 3.53 GHz hızında çalışan performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Honor 500'de Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti.

GT 2 Pro, standart modelden farklı olarak Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden gücünü alabilir. Her iki modelin de ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü içereceği de söylentiler arasında yer alıyor. Ayrıca IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olacağı belirtiliyor. Bu, Honor GT 2 serisinin belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklılığa sahip olacağı anlamına geliyor.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Honor GT 2, 24 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama seçenekleri ile gelecek. Telefon 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kameraya da sahip olacak. Tüm bunlara ek olarak OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak.