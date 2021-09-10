iPod Touch 5 Sahipleri için Endişe Verici Gelişme

Bir dönemlerin popüler multimedya cihazlarından birisi olan iPod Touch serisinin beşinci jenerasyon üyesi, Apple tarafından eski ürünler listesine dahil edildi. Peki bu ne anlama geliyor ve kullanıcılar bu adımdan tam olarak nasıl etkilenecek? İşte merak edilen detaylar ve dahası!

iPod Touch 5 Eski Ürünler Listesine Dahil Edildi

2013 yılında satışa sunulan iPod Touch 5 16 GB, Apple'ın desteği kesilen cihazları dahil ettiği eski ürünler listesine giriş yaptı. Apple, üretiminin sonlandırılmasının üzerinden yedi yıl geçen cihazları 'eski ürünler' olarak sınıflandırıyor ve bu, donanım ve yazılım açısından tüm desteğin kesildiği anlamına geliyor.

iPod Touch 5'in ana varyantı 2012 yılında çıkış yaptı ve 32 GB ile 64 GB depolama birimlerine sahipti. Takip eden yılda ise (2013) iPod Touch 5 16 GB modeli satışa sunuldu. Bu model sadece daha düşük depolama birimi ile değil, kameranın olmaması gibi çeşitli ekstra kırpmalar ile geliyordu. Tabii ki bu, onu nispeten uygun fiyatlı bir model haline getirdi.

Apple, 2015 yılının yazında iPod Touch 6 ile kullanıcıların karşısına çıktı ve bir önceki nesile kıyasla önemli avantajlar vaat etti. Bu modeli 2019 yılında tanıtılan iPod Touch 7 takip etti. Apple'ın ikonik multimedya cihazı serisi son iki yıldır herhangi bir güncelleme almadı.

Temel olarak baktığımızda, geldiğimiz noktada, kullanıcıların iPod Touch gibi pahalı multimedya cihazlarına ihtiyaçlarının kalmadığını söylemek gerekiyor. Bu bütçe standart akıllı telefon bütçesine dahil edilerek zaten oldukça iyi modeller tercih edilebilir.

Yine de şirketin bu seriyi sonlandırmak isteyip istemediğine yönelik herhangi bir bilgi bulunmuyor. Peki siz iPod Touch ailesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.