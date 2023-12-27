Rockstar Games'in İptal Edilen 'Agent' Oyununun Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Rockstar Games'ın iptal edilen casusluk oyunu Agent'in ilk ekran görüntüleri internete sızdırıldı.

Görüntüler oyunun oldukça erken aşamasına ait olduğundan, nihai bir oyun görüntüsü beklememeniz gerekiyor. Yine de zamanında iptal edilen oyuna dair fikir verme açısından oldukça değerli.

Agent normal şartlarda PS3 (ve belki diğer platformlar) için geliştirilmiş bir oyundu. Oyun, oyuncuları casusların dünyasına sokmayı amaçlıyordu ve gizli görevler ve siyasi suikastlar içerecekti ancak bilinmeyen nedenlerden dolayı Rockstar oyunu iptal etmeye karar verdi.

İptal Edilen Agent'in Ekran Görüntüleri

Este teria sido o mapa de Agent, o jogo cancelado da Rockstar: pic.twitter.com/XQ7G36M2s9 — Marlon Marins (@MarlonMarins_) December 25, 2023

Sızan ilk görüntü oyunun haritalarından birini gösteriyor. Raporlara göre Agent çok sayıda harita içerecekti ve sızan harita da onlardan biri.

Sızdırılan diğer ekran görüntüleri bir su altı ortamını gösteriyor ve bir alfa sürümüne göre bu ekran görüntüleri gerçekten iyi görünüyor.

Merak edenler için belirtmek gerekirse Rockstar'ın son sızıntısında Agent için herhangi bir PC geliştirme sürümü yoktu. Dolayısıyla, yakın zamanda bu oyunun oynanabilir bir PC sürümü gibi bir ihtimal olmayacak.

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