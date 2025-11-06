İptal Edilen Dante’s Inferno Devam Oyunlarının Detayları Ortaya Çıktı

2010 yılında çıkmış olan Dante's Inferno sonrasında bir devam oyunu planlanıyordu. Ne var ki beklenen hiçbir zaman olmadı ve hikaye yarım kaldı. Üzerinden geçen on beş yılın ardından, iptal edilen Dante's Inferno devam oyunlarının detayları tamamı ile gün yüzüne çıktı.

Dante's Inferno Devam Oyunları Dante's Purgatorio ve Dante's Paradiso Neler Sunacaktı?

Visceral Games stüdyosunun geliştirdiği oyunda, Nine Circles of Hell boyunca büyük bir mücadeleye girişmiştik. Oynanışı ile God of War serisini anımsatan oyunun finalinde ise günahlarımız ile yüzleşiyor ve aynı zamanda Beatrice karakterinin de ruhunu kurtarabiliyorduk.

Elbette bu, hikayenin sonu anlamına gelmiyordu. Çünkü finalinde, yolculuğun devam edeceğinin işareti verilmişti. Ancak hikayenin nasıl devam edeceğine dair hiçbir yeni gelişme yaşanmamıştı.

Aradan geçen on beş yılın ardından IGN sitesine yansıyan habere bakılırsa Assassni's Creed II ortak yazarı Joshua Rubin, Dante's Inferno 2: Purgatorio adındaki devam oyunu için iki yüz kırk sayfalık bir senaryo hazırlanmış ve Dante karakterinin Mount Purgatory yolculuğu anlatılacakmış.

God of War ile benzerlik gösteren oynanış geride bırakılacak iken, Seven Deadly Sins üzerine kurulu yapısı ile karakterimizin cennete yükselme öncesinde yaşadıkları bizlere aktarılacaktı. Bu bağlamda sadece cehennemdeki yaratıklar ile değil, göksel varlıklar ile de mücadele edecekmişiz. Ayrıca yeni güçlere de erişimimiz olacakmış.

Oyunun hikayesine göre de Lucifer, Purgatory'ye sızarak cennete gitmenin bir yolunu açacakmış. Biz ise hem Beatrice ve hem de insanlık kurtulsun diye mücadele edecekmişiz. Elbette Lilith tarafından verilecek silahın etkisi büyük olacakmış.

Her ne kadar finalde Lucifer bir kez daha yenilgi ile yüzleşecek olsa da, son anda Cocytus Lake bölgesine geri dönecekmişiz. Üçüncü oyun ise kızımız ile cennete ulaşmak için melek ordusuna liderlik ettiğimiz bir hikayeyi anlatacakmış.

Sizin de gördüğünüz üzere, Visceral Games stüdyosunun devam oyunları için planları epey etkileyiciymiş. Ancak stüdyonun Electronic Arts tarafından kapatması ile hayaller suya düşmüş. Daha sonradan başka bir stüdyo ile bu planlar bir şekilde hayata geçirilir mi bilmiyoruz, ama şimdilik konuya ilişkin bir umut yok.