İptal Edilen Dying Light: Hellrunners'tan Haberiniz Var mı? İşte Detayları

2015 yılında hayatımıza giren Dying Light, zaman içerisinde beklentileri karşılayamayan Battle Royale oyunu Dying Light: Bad Blood, Dying Light 2 Stay Human ve son olarak da Dying Light: The Beast ile yoluna devam etmiş ve oyun dünyasında kendisine hatırı sayılır bir yer edinmeyi başarmıştı. Ancak Techland'in bir dönem üzerinde çalıştığı, ama satışa sunulmayan Dying Light: Hellrunners isimli bir oyunu daha vardı.

Gün Yüzü Göremeden İptal Edilen Dying Light: Hellrunners Ortaya Çıktı

Orijinal oyunun çıkışndan bir yıl sonra geliştirilmesine başlanan Hellrunners, markanın evreni için bir taze kan olacaktı. Öyle ki Temple Run gibi sürekli olarak koştuğumuz bir yapıda karşımıza çıkacaktı. Parkur ve zombi temasının sonsuz koşu ile bir araya getirildiği Dying Light: Hellrunners, karşımıza çıkan engelleri ve zombiler aşacağımız ve puan toplamaya çalışacağımız bir oynanış sunacaktı.

Serinin yönetmeni Tymon Smektala, söz konusu fikrin kendileri için başta umut verici olduğunu söyledi. Oluşturulan ilk örneğin ardından, tür için herhangi bir yenilik katamayacaklarına kesin olarak emin olmuşlar. Bu da projenin 2017 yılında iptal edilmesi için geçerli bir sebep olmuş.

Smektala, ilk etapta sonsuz koşu döngüsü yapısında tasarlanmış olsa da sonradan bölüm tabanlı bir sistem de denenmiş. Bu sayede, her bölümde engeller ve düşmanalrın dizilimleri farklı olacakmış. Ancak netice olarak, serideki diğer oyunlar göz önünde bulundurulduğunda, yeterli ilgiyi çekemeyeceği düşünülmüş.

Dying Light: Hellrunners, büyük ihtimalle sadece mobil cihazlar için geliştirilmiş bir oyun olacaktı. Hedeflenen ise seriye uygun bir derinliğin katılmasıydı, ama başlangıçta planlanan hedef tutturulamadı ve duyurulmadan iptal edildi. Sonradan bir şekilde geri dönüş yapılır mı bilinmez, ama aksi durumda merak edilmiş olmasına rağmen oynanamamış bir Dying Light oyunu olarak tarihe geçecek.