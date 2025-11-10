Dying Light 2 Oyuncularına Müjde! Geri Dönüyor

Techland, Dying Light oyununa sunduğu desteği ile bir hayli göz doldurmuştu. 2015 yılının Ocak ayında satışa sunulmuş olan oyun, bu yılın Haziran ayında da görsel olarak yenilendiği Retouched güncellemesi almıştı. Benzer bir performansın sözünü Dying Light 2 için de vermiş olan Polonya menşeli stüdyo, toplulu sevindiren bir gelişmeye imza attı. Güncellemeler yayınlanmaya devam edilecek.

Dying Light 2, Yeni Güncellemeler ile Zenginleşmeye Devam Edecek

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda oyuncular ile buluşan Dyin Light: The Beast ile bizi yeniden Kyle Crane ile tehlikeli bir maceraya çıkartan Techland, bu süreçte ikinci oyuna pek fazla ilgi gösterememişti.

Ancak sosyal medya üzerinden markanın yönetmeni Tymon Smektala tarafından yapılan paylaşım ile topluluğa önümüzdeki aylarda öncelikli olarak neler görmek istediklerini sordu. Görünüşe göre en aşağı altı aylık bir içerik planlaması yapılıyor.

Dying Light: The Beast Sonrasında, İkinci Oyuna Geri Dönülecek

Bildiğiniz gibi Dying Light: The Beast, başlangıçta ikinci oyun için bir indirilebilir içerik olarak doğmuştu. Ne var ki kapsamının genişlemesi ile bağımsız bir oyuna dönüştürülmüş ve Techland'in bakış açısından Dying Light 3 olarak görülmüştü.

Stüdyo, bu oyunun Dying Light 2 için devam eden destekte önemli bir engel teşkil ettiği ifade etmişti. Ancak artık The City olarak da bilinen Villedor şehrine geri dönüş başladı ve bu da biz oyuncular için büyük bir mutluluk kaynağı oldu diyebiliriz.

Şimdilik bizleri ne tür yeni içeriklerin beklediği bilinmiyor, ama bilinen bir şey varsa ki o kadar bu içeriklere oyuncuların karar verecek oluşu. Techland, Dying Light ile her daim topluluk odaklı ilerlemişti. Halihazırda da oyunun temalı internet sayfası üzerinden başvuruları kabul ediyor.

Eğer sizin de oyunda görmeyi istediğiniz türden içerik veya içerikler var ise, buradan veya yukarıdaki paylaşıma yorum olarak yazabilir ve iletebilirsiniz.