İptal Edilen Tomb Raider Oyunu Ortaya Çıktı: Alfa Sürümü Oynayabilirsiniz

Core Design tarafından geliştirilme aşamasında olup da sonradan iptal edilen Tomb Raider oyunu, Alfa sürümü ile ortaya çıktı. Eğer isterseniz, bilgisayarınıza indirip de oynayabiliyorsunuz. Detaylar haberimizde.

Oyun dünyasının uzun soluklu serilerinden olan Tomb Raider, 1996 yılında karşımıza çıkmıştı. Efsanevi Core Design stüdyosu tarafından ilk olarak SEGA Saturn için geliştirilmiş olan oyunun, oyuncular tarafından yoğun bir ilgi görmesi Tomb Raider serisinin kapılarını ardına kadar açmış, yıllar içinde de sayısız oyunu ile birçok farklı platformda boy göstermesini sağlamıştı.

2003 yılında karşımıza çıkmış olan Tomb Raider: The Angel of Darkness’a kadar her sene yeni bir oyun görmüştük. Ne var ki Tomb Raider: The Angel of Darkness’ın geliştirilmiş sürecinde karşılaşılan sorunlar, oyunun çıkışı sonrasında başarısızlık eseri olarak nitelendirilmesine yol açmıştı. Bunun sonrasında seri, Crystal Dynamics stüdyosuna devredilmişti. İngiltere menşeli stüdyo, ilk çıkarttığı Tomb Raider: Legend sonrasında serinin onuncu yıl dönümüne özel Tomb Raider Anniversary ile bizlere güzel bir sürpriz yapmıştı. Meğer Core Design da halihazırda özel bir sürüm üzerinde çalışıyormuş.

2010 yılında kapanan stüdyonun yöneticisi tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, 2006 yılında orijinal oyunun Tomb Raider: 10th Anniversary adı altında yeniden yapımı PSP için geliştirilme aşamasındaymış. Ne var ki tamamlanmaya yakın bir aşamada olmasına rağmen, aynı zamanlarda Crystal Dynamics tarafından üzerinde çalışılmakta olan Tomb Raider: Anniversary nedeniyle iptal edilmiş. Daha sonra bu iptal edilen proje Indiana Jones oyununa çevrilmeye çalışılmış ama kaderi farklı olmamış.

İptal Edilen Tomb Raider Oyunu Nasıl Oynanır?

Yaşanan bu olaylardan sonra, iptal edilen Tomb Raider: 10th Anniversary projesinin Alfa sürümü sürpriz bir şekilde yıllar sonra ortaya çıktı. Internet Archive sitesinde ortaya çıkan bu sürüm, oynanabilir durumda ama bahsedilen yönergeleri takip etmeniz gerekiyor:

Tomb Raider: 10th Anniversary projesinin Alfa sürümünün oynanabilir hale gelmesi için Xproger/Gh0stblade _Xproger - Gh0stblade TRAE_Patch.zip’teki arşivi kullanmalısınız.

Artbase’i indirip, C sürücüsüne taşımanız gerekiyor ve klasör yapısının C:\artbase\tombraider diye gitmesi gerekiyor. Eğer C sürücüsüne yerleştirmezseniz, oyun çalışmayacak.

Sonrasında Xproger/Gh0stblade güncellemesini indirmelisiniz. Bu güncelleme teknik sorunlar ve çökmeler dahil birçok sorunu gideriyor.

Son olarak, Virtual Studio yazılımını da indirdikten sonra, oyunu oynayabilmek için run.bat’i çalıştırmalısınız.

Tercihinize bağlı olarak PlayStation 4 veya Xbox 360 kontrol kolunun önerildiği Tomb Raider: 10th Anniversary Alfa sürümünde, Peru, Yunanistan ve Croft Malikanesi bölümlerini gezebiliyorsunuz. Herhangi bir düşman ile karşınıza çıkmayacak ama iptal edilen proje için hazırlanan animasyonları ve oynanış mekaniklerini görebilmek açısından ideal.

Eğer tüm bunlarla uğraşmayı istemezseniz, hemen aşağıdan oynanış videosunu da izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz.