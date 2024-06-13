2K Ekran ve 16 GB RAM: iQOO 13 Özellikleri Ortaya Çıktı

vivo'nun alt kuruluşu olarak sektördeki çalışmalarını sürdüren iQOO cephesinde yeni modellerin kullanıcılara sunulması için çalışmalar sürüyor. Çinli üretici bu kapsamda çok yakında iQOO 13'ü vitrine çıkaracak ve son raporlar telefonun teknik özelliklerini gözler önüne seriyor.

iQOO 13 Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station bir süredir gündemi meşgul eden iQOO 13 modelinin teknik özelliklerini gözler önüne serdi. Paylaşılan bu bilgilere baktığımızda akıllı telefonun selefine kıyasla ciddi yükseltmelerle geleceğini söyleyebiliriz.

iQOO 13 modelinde 2K çözünürlük sunan düz bir OLED ekran mevcut olacak. Ayrıca selefindeki gibi delikli bir ekran tasarımıyla kullanıcıların karşısına çıkması söz konusu. Şu an için yenileme hızlarıyla ilgili bir detay olmasa da bir önceki telefondaki 144 Hz hızlarının yeni modelde de desteklenmesi bekleniyor.

Akıllı telefona güç verecek işlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 olacak. 1 Ekim 2024'te çıkışını yapması beklenen yonganın 3 nm mimariyle üretileceği söyleniyor. Bununla yanı sıra iki adet Cortex-X925 ve altı adet Cortex-A725 çekirdeklerine ev sahipliği yapması muhtemel.

Şu an için iQOO 13'ün pil ve şarj hızlarıyla ilgili bir detay yok. Bunun dışında modelin en üst versiyonunun 16 GB RAM ve 1 TB depolamayla raflardaki yerini alacağını belirtelim. Kısacası farklı bellek ve depolama seçenekleri de kullanıcıya sunulacak. Son olarak akıllı telefonu bu yılın sonlarına doğru satışa çıkması bekleniyor.

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