2K Ekran ve 16 GB RAM: iQOO 13 Tasarımı ve Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Amiral gemilerine dişli bir rakip olarak kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen iQOO 13 için geri sayım başladı. Bugüne dek ortaya çıkan raporlar sayesinde modelin nasıl bir performans sunacağını biliyoruz. Fakat tasarımla ilgili çok fazla detay mevcut değildi. Zira bu durum an itibariyle değişti.

iQOO 13 Tasarımı ve Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Smart Pikachu yaklaşan iQOO 13 modelinin tasarımını ve tanıtım tarihini gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefonda içerisinde üç adet sensöre ev sahipliği yapan dikdörtgen kamera kurulumu mevcut olacak. Önde ise sektör standartlarının üzerinde sayılabilecek incelikte çerçeveler bulunacak.

Şu an için kesin bir tarih verilmese de kaynağa göre akıllı telefon kasım ayının başlarında düzenlenecek bir etkinlikte vitrine çıkacak. Bilindiği üzere iQOO 12 ve 12 Pro geçen yılın kasım ayında piyasaya sürüldü. Bu nedenle söz konusu tarih modelin tanıtımı için uygun olabilir.

Ürünün teknik özelliklerine bir göz attığımızda 2K çözünürlüklü düz bir OLED ekrana sahip olacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisinden güç alacağı ve en üst versiyonunun 16 GB RAM ve 1 TB depolamayla satışa çıkacağını belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.