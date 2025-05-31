Bu Telefon Priz Yüzü Görmez! Devasa Bataryalı iQOO 15 İçin Kritik Sızıntı

Çin merkezli teknoloji devi vivo'nun alt markası iQOO, yakında iQOO 15 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Bunun için çalışmalarını hızlandıran şirket, geri sayımı başlattı. Son olarak modelin bazı özellikleri ortaya çıktı. İşte beklenen iQOO 15 özellikleri!

iQOO 15 Ekran Özellikleri Netleşti

iQOO, geçtiğimiz yıl Snapdragon 8 Gen Elite işlemcisiyle piyasaya sürdüğü iQOO 13 modeliyle büyük ses getirdi. Güçlü yonga setiyle dikkat çeken bu model, şimdi ise yerini markanın yeni amiral gemisi olacak iQOO 15’e bırakacak.

Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station'a (DCS) göre iQOO 15, Samsung tarafından üretilecek 6.85 inç boyutunda ekrana yer verecek. 2K çözünürlük sunacak bu ekran LTPO AMOLED olacak. Ayrıca LIPO teknolojisi de bulunacak. Bu teknoloji ekran çerçevelerini daha ince tutmayı sağlıyor.

Öte taraftan daha önceki söylentiler, telefonun periskop kameraya sahip olacağı ve 7000 mAh'lik bataryadan güç çekeceğini ortaya koyuyor. Ne yazık ki bunlar dışında başka bir bilgi mevcut değil. Fakat tanıtıma yaklaştıkça sızıntılar da gelmeye devam edecektir.

Fikir vermesi açısından iQOO 13 özellikleri şu şekilde sıralandı;

Ekran: 6.82 inç LTPO AMOLED, 3168 x 1440 piksel, 144 Hz, 4500 nit parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Elite

RAM: 12 GB / 16 GB LPDDR5X

Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.1

Batarya: 6000 mAh, 120W hızlı şarj

Arka Kameralar: 50 MP ana (Sony IMX921) 50 MP ultra geniş açı 50 MP telefoto (Sony IMX816, 2x optik zoom)

Ön Kamera: 32 MP

Video Kayıt: Arka 8K@30fps, Ön 4K@60fps

İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı Funtouch OS 15

Dayanıklılık: IP68 & IP69 suya/toza dayanıklı

Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C

Parmak İzi: 3D ultrasonik ekran içi sensör

Diğer: Çift SIM (Nano), 5G desteği, 7000 mm² buhar odalı soğutma

Tasarım: Metal çerçeve, cam arka yüzey, farklı renk seçenekleri

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iQOO 15'ten beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.