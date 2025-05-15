OnePlus 15 Önceki Modelden Kalma Emaneti Gururla Taşıyacak

OnePlus 13'te yer alan kamera öyle güzeldi ki sonraki nesilde sıraya girmiş olan telefonların bile daha şimdiden kamerası konuşuluyor. Bildiğiniz üzere OnePlus 13'ün kamerası, bu yılın en iyi Android kameralarından biri olarak gösteriliyor. Şimdi ise gözler OnePlus 15'in kamerasına çevrildi.

Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre, yeni model de kamerasıyla gündem olacak. OnePlus şu sıralar üçlü 50 megapiksellik bir arka kamera sistemi üzerinde testler yapıyor. Bu sistemin içinde yaklaşık 3x yakınlaştırma sunan bir periskop kamera da var. Yani temelde OnePlus 13'te gördüğümüz yapı korunuyor ama içerik biraz değişiyor.

OnePlus 14 Hiç Çıkmayabilir

Weibo'daki söylentilerde cihazın adının OnePlus 15 olarak geçtiği dikkat çekiyor. Yani şirketin 14'ü atlayıp doğrudan 15'e geçmesi ihtimali bile var. Bu tarz numara atlamaları daha önce başka markalarda da görülmüştü, özellikle uğursuz sayı inanışları sebebiyle.

Tüm bunlardan sonra işin ilginç kısmı burada başlıyor. Şirket henüz hangi ana kamera ve periskop sensörünü kullanacağına karar vermemiş. İki farklı versiyon test ediliyormuş. Birinde normal büyük bir ana sensör, diğerinde ise "Extra-large" yani oldukça büyük bir sensör yer alıyor. Aynı şekilde periskop kamerada da hem küçük hem orta boyutlu sensörler deneniyor.

Kamerası Fotoğraf Makinesi Kalitesinde Olabilir

Şirket OnePlus 13 modeliyle çıtayı epey tepeye koymuştu. Hem akıllı kamera modlarının çeşitliliğiyle hem de çekim kalitesindeki farkıyla ciddi övgülere mazhar olmuştu; özellikle de yakınlaştırma yetenekleriyle tüm dikkatleri üzerine topladı. Şirketin bu temel üstüne biraz daha koyması gerekiyor.

OnePlus 15 şimdiden konuşulmaya başlandı. Kamerası beklendiği gibi 13'ün üstüne koyulmuş bir şekilde dizayn edilirse OnePlus 15 gerçekten fotoğrafçılıkta fark yaratacak.