iQOO'nun 12 GB RAM'li Telefonu Performans Testinde! İşlemcisi Çok Güçlü

iQOO 15 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda iQOO 15 Geekbench testinde görüntülendi. Böylece telefonun sergilediği performans ve bazı özellikleri belli oldu. Görünüşe göre iQOO'nun yeni Android telefonu çok güçlü işlemci ile birlikte gelecek.

iQOO 15 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

V2505A model numarasına sahip olan iQOO 15, Geekbench'te tek çekirdke testinde 2 bin 360 puan, çoklu çekirdek testinde ise 7 bin 285 puana ulaşmayı başardı. Bu, telefonun mobil oyunları ve yüksek kaynak gerektiren uygulamaları bile rahatça çalıştırabileceğini gösteriyor. Böylece üst düzey bir kullanım deneyimi elde edilecek.

Geekbench'te telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Test sonuçlarına göre telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Amiral gemisi işlemcinin iki adet 4.61 GHz hızında çalışan ana çekirdek ve altı adet 3.63 GHz hızında çalışan performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdekten oluşması bekleniyor.

iQOO 15'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük sunacak. Telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği bulunacak. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayacak.

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan iQOO Z10 Turbo+'ta 8000 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak.

iQOO 15 Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO 15'in 20 Ekim tarihinde tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı tarihte tanıtılabileceğini belirtelim.