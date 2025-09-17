Xiaomi 17 Pro Performans Testine Girdi! İşlemcisi Aşırı Güçlü

Sabırsızlıkla beklenen Xiaomi 17 Pro ile ilgili son derece önemli bilgileri ortaya çıkaran gelişme yaşandı. Çok yakın bir zamanda tanıtılacak olan telefon, Geekbench testinde görüldü. Bununla beraber telefonun bazı özellikleri de açıklığa kavuştu. Yeni akıllı telefon, herkesin dikkatini üzerine çekecek gibi görünüyor.

Xiaomi 17 Pro, Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

25098PN5AC model numarası ile görünen Xiaomi 17 Pro, tek çekirdek testinde 3 bin 96 puan, çoklu çekirdek testinde ise 9 bin 382 puan aldı. Bu sonuçlara bakılacak olursa telefon, size ihtiyaç duyduğunuz yüksek performansı sağlayacak ve bu sayede yüksek kaynak gerektiren uygulamaları çok rahat bir şekilde çalıştıracaksınız.

Geekbench'te 16 GB RAM'e sahip sürümü yer alan akıllı telefon, testin sonuçlarına göre gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Buna göre iki adet 4.61 GHz hızında çalışan ana çekirdek ile altı adet 3.63 GHz hızında çalışan performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdekten oluşacak. Xiaomi 15 serisinin Pro modelinde ise Snapdragon 8 Gen 4 kullanılmıştı.

Xiaomi 17 Pro Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önceden sızdırılan bilgilere göre 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip Xiaomi 17 Pro, LTPO OLED ekranda 2K çözünürlük sunacak. Xiaomi 15 Pro'da ise 6,73 inç ekran büyüklüğü ve 1440 x 3200 piksel çözünürlük tercih edildiğini belirtelim.

Telefonun arka tarafındaysa 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. Ayrıca ön tarafta ise 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera olacak.

7500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak Xiaomi 17 Pro, 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde telefonu uzun bir süre kullanma imkânına sahip olacaksınız. Ayrıca cihazı şarj etmeniz gerektiğinde çok fazla beklemenize de gerek olmayacak.