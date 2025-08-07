8000 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 144Hz Ekrana Sahip

Geçtiğimiz aylarda 120Hz ekranlı bütçe dostu telefon iQOO Z10x'i duyuran iQOO, kısa süre yeni bir telefon tanıttı. iQOO Z10 Turbo+ isimli telefon çok güçlü işlemci, yüksek yenileme hızı ve dev bataryasıyla öne çıkıyor. Yeni telefon için 2.299 yuan (13.036 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.

iQOO Z10 Turbo+ Özellikleri

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan iQOO Z10 Turbo+, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2800 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. 212 gram ağırlığındaki telefonda ekran altı parmak izi sensörü de yer alıyor.

Telefon gücünü Dimensity 9400+ işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı Origin OS 5 ile birlikte gelen telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunuyor. 8000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.79 diyafram değerine sahip OIS destekli Sony LYT-600 ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor.

Ön yüzeyde 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.45 diyafram değerine sahip kamera mevcut. Çift SIM desteğine sahip Z10 Turbo+'ta IP65 sertifikası da bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

iQOO Z10 Turbo+ Fiyatı