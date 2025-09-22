7000 mAh Bataryalı Telefon Performans Testinde!
vivo'nun merakla beklenen modeli iQOO 15, yakında tanıtılacak. Bugün ise cihaz, Geekbench performans testinde görüntülendi. İşte sonuçlar...
vivo, akıllı telefon kataloğunu yeni modellerle büyütmeyi sürdürüyor. Kısa süre önce bütçe dostu vivo Y50i’yi tanıtan marka, şimdi de gözünü iQOO 15 lansmanına çevirdi. Hakkında daha önce çeşitli sızıntılar gündeme gelen cihaz, bu kez Geekbench performans testinde ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
iQOO 15, Geekbench Performans Testinde
Test sonuçlarına göre akıllı telefonun kalbinde Qualcomm Snapdragon 8 Elite 5 işlemci yer alıyor. Buna 16 GB RAM eşlik ederken, cihazın Android 16 işletim sistemiyle çalıştığı da doğrulandı. Performans tarafında ise model tek çekirdekte 3 bin 824, çoklu çekirdekte 12 bin 402 puan alarak dikkat çekici bir performans sergiledi.
Beklenen iQOO 15 Özellikleri
Daha önceki sızıntılara göre model, 6,8 inç AMOLED ekranla gelecek. Samsung üretimi bu panel, 2K çözünürlük sunacak. Arka tarafta ise üçlü 50 MP kamera kurulumu yer alacak. Donanım tarafında 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanı seçenekleri sunulacak. Gücünü 7.000 mAh bataryadan alacak cihaz, ayrıca 100W hızlı şarj desteği ile kullanıcıların karşısına çıkacak.
Beklenen iQOO 15 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı:
- Ekran: 6,8 inç, AMOLED, 2K çözünürlük
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite 5
- RAM: Maksimum 16 GB
- Depolama: Maksimum 1 TB
- Batarya: 7.000 mAh
- Şarj: 100W hızlı şarj + kablosuz şarj desteği
- Kamera: Üçlü 50 MP kameralar
- Biyometrik: Parmak izi okuyucu
- Ses: Çift hoparlör
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iQOO 15'ten beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.