7000 mAh Bataryalı Telefon Performans Testinde!

vivo, akıllı telefon kataloğunu yeni modellerle büyütmeyi sürdürüyor. Kısa süre önce bütçe dostu vivo Y50i’yi tanıtan marka, şimdi de gözünü iQOO 15 lansmanına çevirdi. Hakkında daha önce çeşitli sızıntılar gündeme gelen cihaz, bu kez Geekbench performans testinde ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

iQOO 15, Geekbench Performans Testinde

Test sonuçlarına göre akıllı telefonun kalbinde Qualcomm Snapdragon 8 Elite 5 işlemci yer alıyor. Buna 16 GB RAM eşlik ederken, cihazın Android 16 işletim sistemiyle çalıştığı da doğrulandı. Performans tarafında ise model tek çekirdekte 3 bin 824, çoklu çekirdekte 12 bin 402 puan alarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

Beklenen iQOO 15 Özellikleri

Daha önceki sızıntılara göre model, 6,8 inç AMOLED ekranla gelecek. Samsung üretimi bu panel, 2K çözünürlük sunacak. Arka tarafta ise üçlü 50 MP kamera kurulumu yer alacak. Donanım tarafında 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanı seçenekleri sunulacak. Gücünü 7.000 mAh bataryadan alacak cihaz, ayrıca 100W hızlı şarj desteği ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

Beklenen iQOO 15 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı:

Ekran: 6,8 inç, AMOLED, 2K çözünürlük

6,8 inç, AMOLED, 2K çözünürlük İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite 5

Qualcomm Snapdragon 8 Elite 5 RAM: Maksimum 16 GB

Maksimum 16 GB Depolama: Maksimum 1 TB

Maksimum 1 TB Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Şarj: 100W hızlı şarj + kablosuz şarj desteği

100W hızlı şarj + kablosuz şarj desteği Kamera: Üçlü 50 MP kameralar

Üçlü 50 MP kameralar Biyometrik: Parmak izi okuyucu

Parmak izi okuyucu Ses: Çift hoparlör

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iQOO 15'ten beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.