Uygun Fiyata Dev Bataryalı Telefon! vivo Y50i Tanıtıldı

vivo yeni telefonlar tanıtmaya devam ediyor. Kısa süre önce Y50i isimli yeni bir telefon tanıtıldı. Tanıtımla birlikte vivo Y50i'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Bütçe dostu Android telefon 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 90Hz yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

vivo Y50i Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,74 inç

6,74 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ Ekran Yenileme Hızı: 90Hz yenileme hızı

90Hz yenileme hızı Ekran Parlaklığı: 1.000 nit maksimum parlaklık

1.000 nit maksimum parlaklık İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM: 12 GB'a kadar

12 GB'a kadar Depolama: 256 GB'a kadar

256 GB'a kadar Batarya: 6.000 mAh (15W hızlı şarj)

6.000 mAh (15W hızlı şarj) Kameralar: Arka 13 MP, Ön 5 MP

Arka 13 MP, Ön 5 MP İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı OriginOS 5

Android 15 tabanlı OriginOS 5 Diğer: Çift SIM desteği

6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olan vivo Y50i, LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 180Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 1.000 nit maksimum parlaklık sunuyor. vivo'nun bütçe dostu Android telefonunda çift SIM desteği de bulunuyor.

Telefon TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık sertifikasına sahip. Bu sertifika, ekranların yaydıkları mavi ışık miktarını azaltarak gözlerin daha az yorulmasını sağlıyor. Ayrıca akşam saatlerinde mavi ışığa maruz kalmak, uykuya dalmayı zorlaştırabiliyor. Söz konusu sertifika bu etkiyi azaltarak daha iyi bir uyku düzeni elde edilmesine katkı sağlıyor.

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan vivo Y300c'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı OriginOS 5 ile birlikte gelen telefon 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama seçenekleri sunuyor. 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 15W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Dev batarya, telefonun tek şarjla uzun süreli kullanım sunmasını sağlıyor.

Telefonun arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ön yüzeyinde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Telefonda ayrıca Bluetooth 5.4, 3,5 mm kulaklık girişi de yer alıyor. Peki, vivo'nun yeni telefonu Y50i ne kadar fiyata satılıyor?

vivo Y50i Fiyatı

Elmas siyahı, mavi ve platin olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan vivo Y50i'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 1.499 yuan (8.726 TL) fiyat etiketi belirlendi. Çin'de tanıtılan bütçe dostu Android telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil.