iQOO'nun Yeni Amiral Gemisi Telefonu İlk Kez Ortaya Çıktı!

Günümüz akıllı telefon modellerinin sunduğu özelliklere göre giriş, orta ve üst düzey olarak üç farklı sınıfa ayrıldığını görüyoruz. Özellikle giriş ve orta segment bölümünün an itibariyle Çinli akıllı telefon üreticileri tarafından doldurulduğu söylemek mümkün. Bu üreticilerden iQOO'nun hem özellikler bakımından fena olmayan hem de kullanıcıları üzmeyecek fiyatlara sahip olan modelleriyle epey ün kazandığını belirtebiliriz.

Şirketin bu yılın sonlarına doğru piyasaya süreceği iQOO Pro 15 modelinin ise sahip olduğu güçlü donanımı sayesinde amiral gemilerine rakip olacağı tahmin ediliyor. Yeni telefonun kısa bir süre önce gün yüzüne çıkan özellikleri de bu tahmini destekler nitelikte.

iQOO 15 Pro Özellikleri

İddialara göre yeni iQOO 15 Pro, 2K çözünürlüğe sahip düz OLED ekranla gelecek. Göz sağlığını koruyan gelişmiş ekran teknolojileri ve ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucusu, bu panelin beraberinde getirdiği avantajlardan sadece bazıları. Yeni telefonun 7000 mAh'lık pil kapasitesiyle özellikle batarya alanında üst düzey bir cihaz olacağı söyleniyor. Ayrıca, gelişmiş bir periskop kameranın iQOO 15 Pro'ya eşlik edeceği söyleniyor.

Yeni cihazın en çok heyecanlandıran bir diğer özelliği ise işlemcisi olacak. iQOO 15 Pro'nun ekran piyasaya sürülmesi durumunda Snapdragon 8 Elite 2 yongasından güç alması bekleniyor. Sektörel kaynaklar yeni modelin farklı senaryolarda bile üst düzey bir işlemciye sahip olacağını da bildiriyor.

Güçlü modelin normal şartlarda iQOO 14 Pro olarak adlandırılması bekleniyordu. Ancak şirket Çin'de uğursuz bir rakam olarak kabul edilen "4"ü telefonlarının isminde kullanmayı tercih etmediği için cihazın iQOO 15 olarak adlandırılması bekleniyor. Markanın yeni amiral gemisi ile ilgili bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Lansman tarihi yaklaştıkça iQOO 15 hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!

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